sixx verpasst «Finding Beauty» neuen Sendeplatz

Nach drei weniger erfolgreichen Ausgaben im Oktober probiert es sixx mit dem Beauty-Format im neuen Jahr am Montagabend.

Im vergangenen Sommer kündigte die „Senderin“ sixx an, verstärkt auf Eigenproduktionen zu setzen. Diese Strategie ging mit «Cut it – Die VorHAIR NachHAIR Show» mal besser, mit «Baff – clever kontern» mal schlechter auf.fand sich irgendwo dazwischen ein, wirklich durchschlagenden Erfolg hatten die drei am Freitagabend gezeigten Folgen aber nicht. Mit Marktanteilen von 0,6 bis 0,8 Prozent in der werberelevanten Zielgruppe blieb man deutlich unter dem Senderschnitt hängen.sixx hält dennoch an dem Format fest, hat aber eine Veränderungskur verschrieben. Diese sieht vor, dass «Finding Beauty» im neuen Jahr vom Freitag auf den Montag wechselt. Die erste neue Folge wird am 9. Januar um 20:15 Uhr gesendet, darin dreht sich alles um „strahlende Augen, strahlende Zukunft“. Vier plastische Chirurginnen sollen ihren Patientinnen zu einem völlig neuen Lebensgefühl verhelfen. Dabei stehen sie ihnen nicht nur mit ihrer Fachexpertise, sondern auch mit Einfühlungsvermögen zur Seite. Egal ob vernarbtes Gewebe, ein schmerzhaftes Lipödem oder ein zu großer Busen: Mithilfe der vier Ärztinnen fühlen sich die betroffenen Frauen hoffentlich wieder wohl in ihren Körpern.Der Freitag bleibt dagegen fest in der Hand des US-Formats, das seit Anfang November die Primetime des Unterföhringer Senders dominiert und dort vor allem am späteren Abend gute Marktanteile einfährt. Auch im neuen Jahr sendet sixx wieder vier Folgen am Stück, die ab Mitternacht wiederholt werden.