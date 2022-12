«Miley's New Year's Eve Party»: Diese Stars sind dabei

US-Fernsehen

Die erfolgreiche Rapperin Latto und die Rockband Liily aus Los Angeles stehen auf der Gästeliste.

NBC läutet das Jahr 2023 mitein, moderiert von der mehrfach mit Platin ausgezeichneten Künstlerin Miley Cyrus und Country-Superstar Dolly Parton, die eine rockige Nacht mit Auftritten und besonderen Gästen erleben. Neben Cyrus und Parton, die live aus Miami zugeschaltet sind, wird ein Staraufgebot an musikalischen Gästen auftreten, darunter der gefeierte Singer-Songwriter Fletcher, die erfolgreiche Rapperin Latto, die Rockband Liily aus Los Angeles, das Hip-Hop-Duo Rae Sremmurd und die für den Grammy Award nominierte Sia.Chloe Fineman von «Saturday Night Live», Sarah Sherman und das Comedy-Trio Please Don't Destroy werden ebenfalls auftreten. Die mit Spannung erwartete Veranstaltung wird am Samstag, den 31. Dezember, von 22:30 bis 00:30 Uhr live auf NBC ausgestrahlt und wird auch als Livestream auf Peacock zu sehen sein.Die letztjährige «Miley's New Year's Eve Party» war 2021 die meistgesehene Unterhaltungssendung im gesamten Fernsehen (ohne Preisverleihungen) und bescherte NBC die besten Silvester-Zuschauerzahlen in den Demoskopen 18-49 und 18-34 seit 2014. «Miley's New Year's Eve Party» wird von Lorne Michaels und Miley Cyrus produziert. Jesse Ignjatovic und Evan Prager werden als ausführende Produzenten für Den of Thieves tätig sein. Der Film wird außerdem von Tish Cyrus' Hopetown Entertainment produziert und von Joe DeMaio inszeniert.