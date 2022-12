Mario Lopez und Ana Gasteyer sind bei der Rose Parade dabei

US-Fernsehen

Der Fernsehsender NBC hat weitere Prominente bekannt gegeben, die am 2. Januar dabei sind.

NBC setzt die Tradition fort, das neue Jahr mit einer Live-Übertragung der 134. Rose Parade einzuläuten. Die Parade wird auch als Livestream auf Peacock zu sehen sein – zumindest in den Vereinigten Staaten.«Access Hollywood»- und «Access Daily with Mario & Kit»-Co-Moderator Mario Lopez und «American Auto»-Star Ana Gasteyer werden die diesjährige Übertragung aus Pasadena, Kalifornien, am Montag, 2. Januar ab 08.30 Uhr Ortszeit übernehmen. Die meisten NBC-Sender werden die Parade übertragen. NBC überträgt die Rose Parade in diesem Jahr zum 96. Mal. 1927 begann die Übertragung im Radio, 1954 wurde sie ins Fernsehen übertragen.Im Mittelpunkt der diesjährigen Veranstaltung steht die ehemalige Kongressabgeordnete aus Arizona und Verfechterin der Prävention von Waffengewalt, Gabby Giffords, die kürzlich vom Tournament of Roses als Großmarschallin 2023 angekündigt wurde. Giffords' heldenhafte Genesung von traumatischen Verletzungen verkörpert das diesjährige optimistische Motto "Turning the Corner".