VOX, RTLZWEI und Kabel Eins räumen mit dem Filmprogramm ab

Quotennews

Es gab schon einige weihnachtliche Filme, doch auch sonst lag das Primetime-Programm der drei Sender durchgängig im grünen Bereich.



VOX stimmte mit dem gestrigen Filmprogramm schon deutlich auf Weihnachten ein.wollten 1,23 Millionen Fernsehende nicht verpassen, was zu einem soliden Marktanteil von 4,6 Prozent führte. Die 0,58 Millionen Jüngeren freuten sich über ein starkes Resultat von 9,8 Prozent. Weiter ging es mit der Science-Fiction-Komödie, welche sich trotz eines Rückgangs auf 0,98 Millionen Zuschauer auf hohe 6,0 Prozent steigerte. Auch bei den 0,44 Millionen Umworbenen wuchs die Quote auf herausragende 11,9 Prozent.RTLZWEI versuchte sein Glück mit der Romanze, woraufhin 0,93 Millionen Filmfans eine starke Sehbeteiligung von 3,7 Prozent einfuhren. Die 0,32 Millionen Werberelevanten landeten bei hohen 5,8 Prozent Marktanteil. Im Anschluss führte die Komödie «Bad Santa 2» ► bei 0,33 Millionen Fernsehenden noch zu guten 2,9 Prozent. Die 0,15 Millionen 14- bis 49-Jährigen hielten sich mit 5,7 Prozent auf einem annähernd konstanten Niveau.eröffnete die Primetime bei Kabel Eins, was 0,94 Millionen Zuschauer nicht verpassen wollten. So schob sich der Sender mit 4,3 Prozent Marktanteil knapp über den Senderschnitt. 0,39 Millionen Jüngere entsprachen zudem einer starken Quote von 6,6 Prozent. Der Abenteuerfilmsteigerte sich bei einem Publikum von 0,70 Millionen Menschen auf überzeugende 4,2 Prozent. Bei den 0,23 Millionen Umworbenen wurden weiterhin hohe 6,1 Prozent Marktanteil gemessen.