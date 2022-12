«Bauer sucht Frau»-Specials waren nicht erste Wahl

Quotennews

In der Primetime setzte RTL auf Spielfilme, im Vorfeld auf seine Bauern.

Die Verantwortlichen bei RTL haben am ersten Weihnachtsfeiertag gleich zwei Specials von «Bauer sucht Frau» programmiert. Bereits um 16.45 Uhr war das zweistündige Spezialplatziert worden, in dem die beliebten Paare aus 18 Staffeln aufgesucht wurden. Was bei den Paaren passierte, sahen 1,26 Millionen Menschen ab drei Jahren, 0,25 Millionen waren zwischen 14 und 49 Jahre alt. 7,7 Prozent fuhr man beim Gesamtpublikum ein, 7,5 Prozent standen bei den Umworbenen auf dem Zettel.Zwischen 19.05 und 20.15 Uhr war es Zeit für. In dieser 70-minütigen Ausgabe brachte man den Charity-Kalender ins Fernsehen, der sonst für die RTL-Stiftung „Wir helfen Kindern“ aufgelegt wird. Moderatorin Inka Bause besuchte unter anderem mit ihrer Tochter Anneli Bruch mehrere Teilnehmer. 1,79 Millionen Menschen waren mit von der Partie, die Fernsehstation kam auf 8,4 Prozent. Bei den jungen Leuten waren 0,32 Millionen dabei, das bedeutete 7,4 Prozent.Der Spielfilmstand um 20.15 Uhr auf dem Programm. Der Film mit Harrison Ford sorgte für 2,43 Millionen Zuschauer, die Entführung von Buck sahen 9,3 Prozent der Zuschauer. Wie es mit dem Abenteuer weiterging, verfolgten 0,44 Millionen Umworbene. Die Film-Produktion von 20th Century landete bei 7,7 Prozent. Mit der Wiederholung vonkam RTL noch auf 0,82 Millionen Zuseher und 4,8 Prozent in der Zielgruppe.