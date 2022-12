«Echo 3» sei für den lateinamerikanischen Markt

US-Fernsehen

Mark Boal sprach in einem Interview über den neuen AppleTV+-Thriller.

Mark Boal hat einen Großteil seiner Energie als Drehbuchautor darauf verwendet, die geopolitischen Dramen unserer Zeit im Nahen Osten und in Zentralasien zu interpretieren. Für seine neue Apple-TV+-Seriehat der zweifache Oscar-Preisträger, der 2008 «The Hurt Locker» und 2011 «Zero Dark Thirty» schrieb und produzierte, seinen Blick auf die südlichen Nachbarn der Vereinigten Staaten gerichtet.Die Dramaserie, die auf der israelischen Serie «When Heroes Fly» aus dem Jahr 2018 basiert, dreht sich um die Entführung einer amerikanischen Forscherin (gespielt von Jessica Ann Collins) nahe der kolumbianisch-venezolanischen Grenze und die anschließende Rettungsaktion, die von ihrem Bruder (Luke Evans) und ihrem neuen Ehemann (Michiel Huisman) angeführt wird – beide arbeiten für eine Eliteeinheit der US-Armee, auch bekannt als Special Forces. «Echo 3» startete am 23. November mit drei Episoden, gefolgt von wöchentlichen Folgen, die freitags bis zum Finale von Staffel eins am 13. Januar ausgestrahlt werden.«Echo 3» ist Boals erste Serienproduktion – und es war ein Paukenschlag: zehn Episoden wurden in mehr als 200 Tagen komplett vor Ort in Kolumbien und den USA gedreht. Hier spricht der ehemalige Enthüllungsjournalist über seine Inspirationen für die Handlungsstränge, die Anpassung seines Rhythmus als Autor und Produzent für das Fernsehen und darüber, wie beeindruckt er von der lateinamerikanischen Fernseh- und Filminfrastruktur und dem Kaliber der Schauspieler, Regisseure und anderen Kreativen war, die an der Serie mitarbeiteten.