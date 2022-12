Ryder Cup & Co.: Sky verlängert Golf-Rechte

TV-News

Der Bezahlsender hat die Rechte an den Wettbewerben Ryder Cup, US Open und DP World Tour verlängert.

Glaubt man Medienberichten, steht der Verkauf von Sky Deutschland, derzeit eine Tochter von Comcast, in den kommenden zehn Tagen vor dem Abschluss. Bevor es dazu kommt, hat der Unterföhringer Bezahlsender zunächst aber einige Rechte im Golfsport verlängert. Sky hat sich die Übertragungsrechte der DP World Tour für die Spielzeiten 2023 und 2024, des Ryder Cups 2023 (25. September - 01. Oktober 2023, in Rom) sowie die der US Open Championship gesichert. Die Vereinbarungen umfassen weiterhin die Übertragungsrechte über Satellit und Kabel, IPTV, Web und Mobile in Deutschland, Österreich, Schweiz, Luxemburg, Liechtenstein und Südtirol.Die Rechteverlängerung dient vor allem dazu den kürzlich gestarteten 24-Stunden-Themensender Sky Sport Golf zu bespielen. Erstmalig zeigt man deshalb auch die Team-Wettbewerbe der Frauen beim kommenden Ryder Cup zwischen Team Europa und Team USA. Da Deutschland mit über zehn Spielern mit voller Spielberechtigung bei der DP World Tour vertreten ist, nimmt Sky dies zum Anlass, die Sendezeiten und Livestrecken nochmals auszuweiten. Allein linear plant man bei Sky Sport Golf im kommenden Jahr über 2.000 Stunden Live-Golf zu senden.„Wir freuen uns sehr, die Übertragungsrechte der US Open, des Ryder Cups sowie der DP World Tour – bei der im Übrigen mehr deutsche Spieler als jemals zuvor teilnehmen – verlängern zu können und allen Golf-Fans unter unseren Kunden ein verfrühtes Weihnachtsgeschenk zu bescheren. Mit unserem 24-Stunden-Themensender Sky Sport Golf, auf dem wir u.a. auch die Majors und die PGA TOUR übertragen, ist Sky eindeutig das Home of Golf in der DACH-Region“, verspricht Hans Gabbe, Senior Vice President Sports Rights & Commercialization bei Sky Deutschland.Richard Bunn, Managing Director von European Tour Productions, fügt hinzu: „Sky ist nach wie vor ein sehr wichtiger Partner in mehreren Gebieten für die Tour und wir freuen uns, diese Partnerschaft in der DACH-Region zu erweitern, in der jede Saison mehrere wichtige Turniere der DP World Tour stattfinden. Mit dem Ryder Cup im Jahr 2023 steht uns ein großes Jahr für den Golfsport in Europa bevor und wir freuen uns darauf, die Fans so nah wie möglich am Geschehen teilhaben zu lassen."Auch Jon Podany (USGA) erfreut sich der weiteren Zusammenarbeit mit Sky: „Wir sind begeistert, weiterhin mit Sky Deutschland zusammenzuarbeiten, um den Golf-Fans in der DACH-Region eine umfassende Berichterstattung über die U.S. Open und U.S. Women's Open zu bieten. Wir freuen uns auf ein spannendes Jahr 2023 und die kommenden Jahre, in denen die besten Spieler der Welt auf den berühmtesten Golfplätzen Amerikas gegeneinander antreten werden."