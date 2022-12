3 Quotengeheimnisse

Gewinnzahlen, Reichweiten-Ergebnisse oder gute Marktanteile – drei Sendungen holten verhältnismäßig gute Werte.

9-7-5-3-0-9-6 – so lauteten die Endzahlen vom vergangenen Sonntag, die den Mitspielern 100.000 Euro ermöglichte. Das sahen 2,85 Millionen Fernsehzuschauer und das war somit das zweitbeste Ergebnis des Jahres. 19,6 Prozent Marktanteil holte Das Erste zwischen den Wintersport-Übertragungen, denn die Verlosung wurde schon um 13.25 Uhr ausgestrahlt. 0,37 Millionen junge Menschen waren dabei, das bedeutete gute 10,8 Prozent.Gegen das Endspiel der FIFA-Fußballweltmeisterschaft in Katar sendete ProSieben die Wochenendausgabe seines beliebten Vorabendmagazins. Zwar bedeuteten 0,43 Millionen Zuschauer nur 1,7 Prozent Marktanteil, aber immerhin hat man die Inhalte aus der Vorwoche nur zweitverwertet. Der Marktanteil bei den jungen Menschen lag bei 2,8 Prozent. Wenigstens verkaufte man die sehr preiswerte Produktion auf 0,18 Millionen 14- bis 49-Jährige.Der Fernsehsender RTL strahlte am Sonntag um 15.10 Uhr den Spielfilm mit Danica McKellar und Neal Bledsoe aus, den T.W. Peacocke umsetzte. In den Vereinigten Staaten lief der Film am 8. Januar. Gegen Fußball lief es mit 1,39 Millionen Fernsehzuschauern und einem Marktanteil von sieben Prozent recht ordentlich. Auch mit 0,44 Millionen Umworbenen, die neun Prozent Marktanteil mitbrachten, sah es gut aus.