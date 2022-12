«1923» startet mit über sieben Millionen Zuschauern

US-Quoten

Das Prequel von «Yellowstone» debütierte mit hervorragenden Zahlen.

So wie das Universum der Taylor-Sheridan-Serien weiterwächst, so wächst auch sein Publikum. Nach Angaben von Paramount erreichte die Sonntagabend-Premiere der «Yellowstone»-Prequelserie7,4 Millionen Zuschauer bei der linearen Ausstrahlung und beim Streaming und war damit die bisher beste Premiere von Paramount+. Diese Zahl ergibt sich aus einer Kombination von Nielsen-Daten und Paramounts eigenen Streaming-Daten.Zum Vergleich: Die Premiere der ersten Staffel von «Yellowstone» im Jahr 2018 wurde von 2,8 Millionen Menschen auf dem Paramount Network gesehen. Seitdem ist die Serie erheblich gewachsen: Die Premiere von Staffel fünf wurde von 10,3 Millionen Zuschauern gesehen.Mit Harrison Ford und Helen Mirren in den Hauptrollen stellt «1923» eine neue Generation der Familie Dutton vor und erforscht das frühe zwanzigste Jahrhundert, in dem Pandemien, eine historische Dürre, das Ende der Prohibition und die Große Depression den Bergwesten und die Duttons, die dort zu Hause sind, plagen. Die Serie wird von MTV Entertainment Studios, 101 Studios und Bosque Ranch Productions produziert. Ausführende Produzenten sind Taylor Sheridan, John Linson, Art Linson, David C. Glasser, Ron Burkle, David Hutkin, Bob Yari und Ben Richardson.