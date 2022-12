Prinz Harry und Meghan Markle drehen weitere Netflix-Serie

International

Der Streamingdienst und das Prinzenpaar arbeiten an der Doku-Serie «Live to Lead».

Nach ihrer Netflix-Dokuserie «Harry & Meghan» haben Prinz Harry und Meghan, die Herzogin von Sussex, eine neue Dokuserie mit dem Titelmit dem Streamer vereinbart. Sie werden die Serie als ausführende Produzenten leiten und vielleicht auch einen Auftritt darin haben, wenn man dem Trailer Glauben schenken darf. In dem fast zweiminütigen Vorschaubild sind beide in Schwarz gekleidet und vor weißem Hintergrund zu sehen.Dies wurde von Nelson Mandela inspiriert, der einmal sagte: "Was im Leben zählt, ist nicht die bloße Tatsache, dass wir gelebt haben", sagt der britische Royal, bevor Meghan hinzufügt: "Es ist der Unterschied, den wir im Leben anderer gemacht haben, der die Bedeutung des Lebens, das wir führen, bestimmen wird." "Es geht um Menschen, die mutige Entscheidungen getroffen haben", fährt Harry am Ende des Trailers fort. Meghan fügt hinzu: "Um für Veränderungen zu kämpfen und Anführer zu werden", bevor Harry abschließend sagt: "Und um den Rest von uns zu inspirieren. Um zu leben, um zu führen."Die siebenteilige Serie enthält Interviews mit führenden Persönlichkeiten aus aller Welt, darunter die neuseeländische Premierministerin Jacinda Ardern, der Anwalt und Fürsprecher für soziale Gerechtigkeit Bryan Stevenson und die stellvertretende Richterin am Obersten Gerichtshof der USA Ruth Bader Ginsburg, die "Botschaften von Mut, Mitgefühl, Bescheidenheit, Hoffnung und Großzügigkeit" vermitteln.