Zweite «Ohne Limit»-Ausgabe steigert sich leicht

Quotennews

Obwohl der Marktanteil in der Zielgruppe anstieg, flachte das Interesse des Gesamtpublikums etwas ab.

Mit 1,37 Millionen Zuschauern und Marktanteilen von 6,3 Prozent bei allen und 7,6 Prozent in der werberelevanten Zielgruppe hatte die Premiere des RTL-Neustartskeinen einfachen Stand beim Publikum. Die zweite und finale Ausgabe unterbot diese Werte am gestrigen Montagabend teilweise. Nur noch 1,26 Millionen Zuschauer blieben übrig, der Marktanteil sank entsprechend auf 5,5 Prozent. In der Zielgruppe war die Entwicklung gegenläufig. Hier stieg das Interesse von 0,38 auf 0,44 Millionen 14- bis 49-Jährige, sodass die Quote um einen Prozentpunkt auf 8,6 Prozent stieg. Um 22:15 Uhr unterbrach Jan Hofer kurzzeitig das Programm und informierte in1,16 Millionen Zuschauer. Die Nachrichtensendung kam auf 5,4 sowie 8,4 Prozent.Am Nachmittag präsentierte RTL neue Folgen seiner Gerichtsshowsund. Die rothaarige Richterin fuhr ab 15:00 Uhr 0,74 Millionen Zuschauer ein, während der 66-jährige Jurist 0,89 Millionen vom Einschalten überzeugte. Die Marktanteile lagen bei 6,7 und 7,2 Prozent. In der Zielgruppe belief sich die Reichweite zunächst auf 0,16 Millionen, dann bei 0,15 Millionen Umworbenen. Die Marktanteile blieben unter dem RTL-Schnitt bei 8,8 und 7,0 Prozent hängen.Stärkstes Programm von RTL am Montag wurdeum 18:45 Uhr. Den Nachrichten-Anker sahen 3,75 Millionen Zuschauer, was einem großartigen Marktanteil von 17,2 Prozent entsprach. In der Zielgruppe interessierten sich 0,80 Millionen für die Themen des Tages, sodass 18,7 Prozent heraussprangen. Die Soapsundmarkierten 2,05 und 2,50 Millionen Zuschauer, darunter 0,55 und 0,87 Millionen Werberelevante. Die Marktanteile in der Zielgruppe bewegten sich bis zur Primetime bei tollen 12,2 und 15,3 Prozent.