3,6 Millionen singen Weihnachten!

Quotennews

Silbereisens Adventsfestsingen war für Das Erste ein Erfolg, doch beim jungen Publikum fehlten die Zuschauer.

Florian Silbereisen bleibt ein Garant für gute Quoten im deutschen Fernsehen – sei es als Kapitän des «Traumschiffs» im ZDF oder als Gastgeber diverser Schlagershows im Ersten. Am Montagabend setzte Das Erste erneut auf die Dienste des 41-jährigen Niederbayers, der von seinem Publikum forderte:. Beim großen Adventsfestsingen 2022 standen unter anderem auch DJ Ötzi, die Kelly Family, die Prinzen, Ella Endlich, Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis sowie Thomas Anders und Ross Antony auf der Bühne. Die Weihnachtsshow, die bis 22:50 Uhr dauerte kam durchschnittlich auf 3,60 Millionen Zuschauer, darunter aber nur 0,32 Millionen 14- bis 49-Jährige. Die Marktanteile lagen bei guten 13,7 Prozent bei allen und mäßigen 5,5 Prozent bei den jüngeren Zusehern.Ingo Zamperoni moderierte dieim Anschluss vor 1,87 Millionen Zuschauern, die Marktanteile beliefen sich nun auf 11,6 respektive 7,4 Prozent. Um 23:25 Uhr setzte die blaue Eins dann auf den sechs Jahre alten Spielfilm «Paris kann warten» ► , dem bis kurz vor 1:00 Uhr 0,70 Millionen folgten. Die Marktanteile lagen bei ausbaufähigen 7,4 und 6,1 Prozent.Während das Nachtprogramm traditionell schwächelte, lieferte Kai Pflaume am Vorabend in gewohnter Manier ab.unterhielt ab 18:00 Uhr 3,49 Millionen Zuschauer,sorgte danach für eine Reichweite von 2,74 Millionen. Der Marktanteil wurde auf 18,1 Prozent beziffert, die Krimi-Reihe ergatterte solide 11,9 Prozent. Beim jungen Publikum kam der öffentlich-rechtliche Sender auf 10,9 und 5,3 Prozent.