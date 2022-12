Quotencheck

Ab Mitte Oktober kehrte Mario Barth mit vier neuen Folgen sowie zwei Specials seiner Comedyshow zurück in die RTL-Primetime.

Seit 2013 präsentiert der Comedian in seiner Showangebliche Steuerverschwendungen. In Kurzfilmen zeigt er Orte in Deutschland, an denen Steuergelder ausgegeben werden, die man sich seiner Ansicht nach sparen könnte. Der Präsident des Bundes der Steuerzahler Reiner Holznagel stellt dann einen Kostenplan auf, wie viel Geld man auf diese Weise einsparen würde. In jeder Folge sind zudem einige prominente Gäste dabei, die ebenfalls als Aufdecker im Einsatz sind. In den vergangenen Monaten zeigte RTL wieder einige neue Folgen des Formats.Los ging es am 12. Oktober, als Angela Finger-Erben, Jana Azizi, Joachim Llambi und Ingo Appelt mit dabei waren. Insgesamt war die Reichweite von 1,90 Millionen Menschen direkt zu Beginn die schwächste der neuen Staffel. Mit den 7,4 Prozent Marktanteil schob man sich dennoch knapp über den Senderschnitt. Die 0,72 Millionen Jüngeren sorgten unterdessen für eine gute Quote von 11,3 Prozent. Eine Woche später waren Detlef Steves, Ingo Appelt, Nicole Jäger und Reiner Holznagel als prominente Aufdecker im Einsatz. Nun fanden sich 2,00 Millionen Interessenten vor dem Bildschirm ein, die eine Quote von 7,5 Prozent erzielten. Das jüngere Publikum stagnierte bei 0,72 Millionen Menschen, während der Marktanteil auf 10,8 Prozent sank.Ilka Bessin, Hendrik Duryn, Mario Basler und Amira Pocher waren Teil der dritten Folge, die mit 2,38 Millionen Interessenten nun einen deutlichen Sprung hinlegte. So wurde ein hoher Marktanteil von 9,1 Prozent eingefahren. Auch die 0,81 Millionen Umworbenen steigerten sich ebenfalls deutlich auf überzeugende 12,6 Prozent. Am 2. November wurde der Bestwert der neuen Ausgaben erzielt, als Jörg Pilawa, Guido Cantz, Steffen Henssler und Lisa Feller für Mario Barth im Einsatz waren. Den 2,49 Millionen Fernsehenden war eine starke Sehbeteiligung von 9,6 Prozent sicher. Zudem kletterten die 1,00 Millionen Werberelevanten auf herausragende 16,0 Prozent.In den beiden darauffolgenden Wochen waren noch zwei Specials zu sehen. Zunächst drehte sich eine Ausgabe um das Thema „Alles für unsere Kinder“. Bei 2,03 Millionen Neugierigen waren hier noch überdurchschnittliche 7,9 Prozent Marktanteil möglich. Die 0,66 Millionen 14- bis 49-Jährigen fielen hingegen auf den Tiefstwert von 10,6 Prozent zurück. Die vorerst letzte Folge, die unter dem Motto „Bürokratie, so schlimm wie nie!“ stand, war am 23. November zu sehen. Hier steigerten sich die 2,19 Millionen Fernsehenden nun wieder auf gute 8,4 Prozent. Die 0,69 Millionen Jüngeren verabschiedeten sich mit hohen 11,5 Prozent Markanteil.Im Schnitt entschieden sich 2,16 Millionen Fernsehzuschauer für die sechs neuen Folgen von «Mario Barth deckt auf!», die RTL ab Mitte Oktober ausstrahlte. Für den Sender war das ein recht erfreuliches Resultat, welches mit einem überzeugenden Marktanteil von 8,3 Prozent belohnt wurde. Davon waren 0,77 Millionen Zuschauer in der Zielgruppe zu verorten, welche es ebenfalls zu einem hohen Resultat von 12,1 Prozent brachte.