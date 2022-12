Wie erwartet: «Wednesday» übertrifft «Dahmer»

International

«Harry & Meghan» ist das erfolgreichste Doku-Debüt aller Zeiten.

verzeichnet auch nach drei Wochen auf Netflix riesige Zahlen und übertrifft sogar die mit Spannung erwartete Serie «Harry & Meghan» in der neuesten Zuschauerrangliste des Streaming-Anbieters. Tim Burtons «Addams Family»-Ableger mit Jenna Ortega in der Hauptrolle als Wednesday ist nun offiziell der dritte Titel, der innerhalb eines Monats die Marke von einer Milliarde angesehener Stunden auf Netflix überschritten hat – nur «Squid Game» und «Stranger Things» Staffel vier haben dies bisher ebenfalls geschafft.Das bedeutet auch, dass «Wednesday» Ryan Murphys «Dahmer» überholt hat und nun die zweitbeliebteste englischsprachige Serie aller Zeiten bei Netflix ist. Das Unternehmen misst seine Beliebtheitsliste anhand der Zuschauerzahlen jedes Titels in den ersten 28 Tagen seiner Verfügbarkeit; «Dahmer» erreichte in dieser Zeit 856,2 Millionen Stunden, während «Wednesday» noch eine weitere Woche hat, um noch höher zu klettern. Allerdings liegt die Serie jetzt 352,1 Millionen Stunden hinter der Leistung von «Stranger Things 4» in den ersten 28 Tagen zurück, und da «Wednesday» im Zeitraum vom 5. bis 11. Dezember 269,7 Millionen Stunden gesehen hat, scheint es sehr wahrscheinlich, dass «Stranger Things» seinen Spitzenplatz unter den englischsprachigen TV-Serien behalten wird.«Harry & Meghan» belegte mit 81,6 Millionen Sehstunden in den ersten vier Tagen der Verfügbarkeit Platz zwei der wöchentlichen Netflix-Rangliste und ist damit das erfolgreichste Dokumentarfilmdebüt des Streaminganbieters überhaupt. Schätzungsweise 28 Millionen Haushalte haben die ersten drei Episoden angeschaut – die einzigen, die verfügbar sind, da die letzten drei Episoden am Donnerstag ausgestrahlt werden.