Oliver Geissen steigert die Vorjahres-Quote

Quotennews

Mit der jährlichen «Best Of»-Episode wollte RTL gestern in der Primetime bestehen. Und Geissen lieferte ab.

Unaufhaltsam geht es auf die letzten beiden Wochen im Jahr 2022 zu, die Zeit der Jahresrückblicke ist voll im Gange. Demnach stellt auch RTL mitihren musikalischen Rückblick des Jahres zur Verfügung. Hier ist natürlich alles dabei von "Zeit" über "Layla" bis "As It Was". Die Couch von Moderator Oliver Geissen war gewohnt prominent gefüllt, unter anderen zeigten sich Andrea Berg, Ilka Bessin, Lukas Podolski, und Santiano. Rankingshow im Jahresrückblick-Stil, prominente Gäste und Live-Performances - da kann doch nichts schiefgehen, oder?Letztes Jahr, sprich bei der «Ultimativen Chart Show - Best of 2021! Die erfolgreichsten Hits», ging es ordentlich in die Hose. Die musikalische Schuld soll hier nicht dem letzten Jahr zugesprochen werden, denn RTL programmierte den Rückblick schlicht seltsam. Am bereits 14. November, so früh wie nie zuvor beim Köln-Sender und zudem an einem Sonntag, schaute Geissen mit 1,1 Millionen Zuschauern zurück. Das machte damals 4,5 Prozent am Markt aus, die Zielgruppe war mit 0,4 Millionen Umworbenen und 6,1 Prozent am Markt nicht besser. Klares Signal der Zuschauer, zurück in den Dezember mit der Geissen-Show.RTL hat offensichtlich etwas gelernt, denn mit der Programmierung eine Woche vor Weihnachten und an einem Freitag, lief es deutlich besser. Gestern schauten 1,44 Millionen Zuschauer und 0,52 Millionen Werberelevante rein, die Marktanteile lagen bei 6,3 gesamten und 9,9 entsprechend jungen Prozent. Damit ist Köln noch immer vom 2020-Ergebnis von 2,01 und 0,96 Millionen sowie klar vor deutlich besseren Zahlen aus den Vorjahren, entfernt. Doch der Trend stimmt.