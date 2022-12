Mittelmäßige «30 Jahre Quatsch Comedy Club»-Werte

Quotennews

Im Anschluss an die Fernsehshow programmierte ProSieben wieder eine unfassbar lange Sendung, die natürlich nicht gut abschneiden konnte.

Im Jahr 1992 brachte Thomas Herrmanns den «Quatsch Comedy Club» nach Hamburg, ein Jahr später sendete Premiere die erste Staffel der Show. ProSieben war ab 1997 an der Übertragung beteiligt, hielt sich aber seit 2010 mit der Produktion von neuen Episoden zurück. Am Donnerstag stand die mehrstündige Gala zum 30-jährigen Geburtstag auf dem Programm.war die erste von zwei Shows, die ProSieben am Donnerstag zeigt. Die Show, die von lediglich 1,10 Millionen Menschen zwischen 20.15 und 23.00 Uhr gesehen wurde, kam aus der Berliner Location am Theater am Potsdamer Platz. Michael Mittermeier, Rüdiger Hoffmann, Ilka Bessin, Ingo Appelt, Johann König, Gayle Tufts und Olaf Schubert sorgten für gute 4,3 Prozent Marktanteil. Bei den für die Werbewirtschaft wichtigen Menschen erreichte ProSieben 0,47 Millionen Zuseher, die für mittelmäßige 8,4 Prozent Marktanteil standen.Wie viele Menschen lassen sich zwischen 23.00 und 02.05 Uhr mit der vier Jahre alten Wiederholung vonbegeistern? Die Antwort: Nicht viele. 0,26 Millionen Menschen waren dabei, davon 0,15 Millionen Umworbene. Der ernüchternde Marktanteil: 6,6 Prozent in der Zielgruppe. Erfreulicher war das Bild am Vorabend: Stefan Gödde führte durch, bei dem Reporterin Claire Oelkers alles über Zuckerstangen herausfand. 0,81 Millionen Menschen ab drei Jahren waren dabei, davon 0,41 Millionen junge Leute, die einen Marktanteil von 9,4 Prozent mitbrachten.