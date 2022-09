Quotencheck

Evelyn Burdecki war im August in Sat.1 auf der Suche nach der großen Liebe. Ob der Bällchensender dabei das große Quoten-Glück gefunden hat?

Evelyn Burdecki sucht seit mehreren Jahren die große Liebe in aller Öffentlichkeit. Zunächst bei RTL in der Samstagabendshow «Take Me Out», danach folgte eine Teilnahme bei «Der Bachelor», ehe sie im Frühjahr 2018 auch beim Ableger «Bachelor in Paradise» mitmachte. Mittlerweile kann sie auf eine große Bandbreite an TV-Formaten zurückblicken, an denen sie teilnahm. Darunter sind «Promi Big Brother», «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!», «Let’s Dance», «Grill den Henssler» oder «Schlag den Star». Die große Liebe fand sie dabei aber noch immer nicht.Für RTL Passion spielte sie sogar in diesem Jahr die Kupplerin in ihrer Sendung «Das Liebeskarussell». Um selbst die Liebe zu finden, wechselte sie daraufhin den Sender und ging zu Sat.1 . Der Bällchensender gab ihr allerdings nur vier Folgen Zeit, ihren Traummann zu finden. Und weil es mit dem Dating einer prominenten Dame nicht ganz so einfach ist, wussten die Kandidaten vorher nicht, dass die Frauen-Auswahl auf Evelyn Burdecki beschränkt ist, schließlich heißt die Sendung. Die Premiere erfolgte am 7. August am Sonntagvorabend um 17:39 Uhr.Die erste Ausgabe sahen insgesamt 700.000 Zuschauer ab drei Jahren, was einem annehmbaren Marktanteil von 4,6 Prozent entsprach. In der Zielgruppe sorgte die Datingshow für 0,23 Millionen werberelevante Zuschauer, was guten 7,7 Prozent entsprach. In Woche zwei brach die Sendung allerdings merklich ein. Die Gesamtreichweite sank um fast 200.000 Zuschauer auf 0,52 Millionen. Der Marktanteil bewegte sich nur noch bei schwachen 3,2 Prozent. In der Zielgruppe ging es ebenfalls deutlich bergab. Mit 0,14 Millionen 14- bis 49-Jährigen war nur noch eine relative Sehbeteiligung von 3,9 Prozent drin.Am 21. August kletterte «Topf sucht Burdecki» auf das Premieren-Niveau zurück. Insgesamt schalteten 0,69 Millionen Zuschauer ein, der Marktanteil erholte sich etwas auf 4,1 Prozent. In der Zielgruppe fuhr man mit 0,27 Millionen Zuschauern den Staffelbestwert ein. Die Einschaltquote belief sich auf 7,6 Prozent. Die abschließende Ausgabe, die bereits ab 17:26 Uhr gesendet wurde kam auf 600.000 Seher und einen Marktanteil von 3,7 Prozent. In der Zielgruppe fiel das Ergebnis mittelmäßig aus: 0,20 Millionen junge Zuschauer generierten 6,1 Prozent Marktanteil.Im Durchschnitt folgten 0,63 Millionen Zuschauer dem Sat.1-Format «Topf sucht Burdecki – Ein Promi zum Verlieben», was einem Marktanteil von ausbaufähigen 3,9 Prozent entsprach. Mit 0,21 Millionen Zuschauern aus der Zielgruppe lief es etwas besser. In der für die Werbewirtschaft wichtigen Zuschauerschaft generierte man solide 6,3 Prozent. Burdecki fand in der Sendung übrigens ihren passenden Deckel nicht, weswegen einer zweiten Staffel eigentlich nichts im Wege steht. Vielleicht gibt Sat.1 dem Reality-Star dann etwas mehr Zeit als vier Episoden, um 21 Männer zu daten.