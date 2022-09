Rachel Bilson wirkt bei «Accused» mit

US-Fernsehen

Der ehemalige «O.C., California»-Star spielt an der Seite von Molly Parker und Jack Davenport.

Rachel Bilson, Margo Martindale, Molly Parker und Jack Davenport haben sich Fox' kommender Krimi-Anthologie-Serie von «Homeland»- und «24»-Produzent Howard Gordon angeschlossen. Beschrieben als "eine Sammlung von 15 intensiven, aktuellen und äußerst menschlichen Geschichten über Verbrechen und Bestrafung", wirdaus einzelnen Episoden bestehen, die jede für sich "ein rasanter, provokativer Thriller sind, der ein anderes Verbrechen in einer anderen Stadt mit einer völlig neuen Besetzung untersucht".Martindale («The Americans») und Parker («House of Cards») wurden für eine Episode gecastet, in der es um Verschwörungstheorien geht, während Bilson («The O.C.») und Davenport («The Morning Show») die Hauptrollen in einer Folge spielen, in der es um "eine Familie in einer beunruhigenden Situation" geht, wobei Reid Miller und August Maturo ebenfalls zur Besetzung gehören.Basierend auf der gleichnamigen BBC-Serie beginnt «Accused» in einem Gerichtssaal mit dem Angeklagten, ohne dass der Zuschauer etwas über sein Verbrechen erfährt oder darüber, wie er vor Gericht gelandet ist, heißt es in der offiziellen Beschreibung von Fox für die Serie: "Aus der Sicht des Angeklagten in Rückblenden erzählt, hält die Serie der heutigen Zeit mit bewegenden und emotionalen Geschichten einen Spiegel vor. Am Ende werden die Zuschauer entdecken, wie ein gewöhnlicher Mensch in außergewöhnliche Umstände verwickelt wird und wie eine impulsive Entscheidung den Verlauf dieses Lebens – und das Leben anderer – für immer beeinflussen kann."