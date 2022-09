«Desperate Housewives»-Schöpfer entwickelt neue Serie

US-Fernsehen

Marc Cherry arbeitet derzeit das neue Hausfrauendrama «Jenny Is A Weapon».

Der «Desperate Housewives»- und «Devious Maids»-Schöpfer Marc Cherry entwickelt ein neues Drama mit weiblicher Hauptrolle bei FOX. Das Drama hat eine Drehbuchzusage von Fox Entertainment erhalten und wird für eine mögliche direkte Serienbestellung beim Sender im Rahmen eines direkten Deals mit Cherry ins Auge gefasst.Die einstündige Serie mit dem Titelerzählt die Geschichte einer behüteten Hausfrau aus Maryland, die in dem Moment, in dem ihre Ehe in die Brüche geht, entdeckt, dass sie besondere übersinnliche Kräfte hat und von einer geheimen Regierungsbehörde rekrutiert wird, wo sie ihre zerrüttete Familie unter einen Hut bringen und die Welt retten muss, so die offizielle Beschreibung.Die Entscheidung, «Jenny Is a Weapon» selbst zu produzieren, anstatt mit einem externen Studio zusammenzuarbeiten, ist Teil der neuen, kontinuierlichen Strategie von FOX, so viel wie möglich von den ausgestrahlten Inhalten selbst zu besitzen, jetzt, da FOX ein unabhängiger Sender ist.