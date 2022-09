Die Reimanns kehren noch im September zu Kabel Eins zurück

TV-News

Anfang des Jahres verfolgten im Schnitt 1,14 Millionen Fernsehzuschauer das Leben der Familie Reimann, die von RTLZWEI zu Kabel Eins gewechselt waren. Dort holteam Sonntagabend Marktanteile von 3,5 Prozent bei allen Zuschauern und mit 0,47 Millionen 14- bis 49-Jährigen gute 5,6 Prozent in der klassischen Zielgruppe. Selbstredend soll es nicht bei fünf gezeigten Ausgaben bleiben, die neue Staffel hat nun einen Starttermin erhalten, der noch im September datiert ist.Der Sendeplatz bleibt mit dem Sonntagabend derselbe, Konny und Ehefrau Manu kehren am 25. September zu Kabel Eins zurück. Damit folgen die Reimanns auf das derzeit auf diesem Sendeplatz beheimatete «Yes we camp!». Das Campingformat holte zuletzt bis zu 6,2 Prozent in der werberelevanten Zielgruppe. Vergangenen Sonntag fiel man allerdings auf 3,7 Prozent Marktanteil zurück. Für Konny Reimann sicherlich eine Hürde, die er durchbrechen kann.Schließlich stellt er sich auf Hawaii beim Bau von „Konny Island III“ noch größeren Herausforderungen. In den neuen Folgen soll ein 50 Quadratmeter großer Pool gebaut werden. Doch nach acht Wochen Bauzeit ist bei dem Projekt noch immer kein Ende in Sicht.