Lino und Niklas führen durch den relativ jungen Podcast, in dem nur Themen besprochen worden, bei denen keiner ums Leben kam.

True Crime hat in den letzten Jahren an immenser Beliebtheit gewonnen. Die Faszination um Verbrechen aus aller Welt hat so einige Menschen in seinen Bann gezogen. Egal ob auf YouTube oder in der Welt der Podcasts, True Crime ist nicht mehr wegzudenken. Wenn es jedoch immer nur um Mord und Totschlag geht, ist das vielleicht nicht für jeden der beste Einstieg. Hier kommt der Podcastins Spiel. Die beiden Hosts, Lino und Niklas, beziehen sich dabei nämlich nur auf die Fälle, wo niemand umgebracht wird. Sie selbst sind eher von der sanften Sorte und spezialisieren sich deshalb genau auf diese Fälle, über die sonst nur selten jemand spricht.In ihren Folgen fokussieren sich die beiden Jungs dabei vor allem auf Heists. Das bedeutet Banküberfälle, Casino-Heists oder auch mal einen Kunstraub. Sie sprechen über Fälle aus Deutschland und aus aller Welt, einige dabei vielleicht sehr unbekannt in der Welt des True Crime. In den ersten Folgen werden jeweils zwei Raubüberfälle vorgestellt, einer von Niklas und einer von Lino. Später behandeln sie dann nur noch einen Fall. Manchmal haben sie ein bestimmtes Thema, um was es gehen soll. Aber manchmal sprechen sie auch einfach nur über Heists, die einen der beiden sehr interessiert hat. Und hier ist wirklich alles dabei, vom bekannten Fall des D. B. Cooper bis hin zu einer Episode über einen Einbruch in den Kölner Dom. Es gibt auch einige Spezialfolgen, zum Beispiel über Spionage oder Piraten. Hier ist also alles dabei, außer natürlich Mord und Totschlag.Die beiden Hosts zeigen sich dabei von Anfang an sehr professionell. Der Podcast ist gut strukturiert und die beiden wissen, wovon sie sprechen. Bei solchen Themen ist die eingehende Recherche natürlich unheimlich wichtig, um den ganzen Ablauf eines Heists auch so rüberzubringen, wie er stattgefunden hat. Lino und Niklas können damit wirklich überzeugen, streuen dabei auch ihren eigenen Charme und Witz ein. Jede Folge ist dabei 40 bis 50 Minuten lang. Der Podcast ist seit Februar 2021 aktiv und alle zwei Wochen erscheint eine neue Folge. Wer «Verbrechen für Weicheier - Der True Crime Podcast ohne Mord» heute aufholen möchte, der hat insgesamt schon über 35 Podcast-Folgen zum Anhören. Der Podcast ist für alle etwas, welche sich zwar für das Thema True Crime interessieren, aber vielleicht nicht direkt tief in die Materie einsteigen wollen. Oder natürlich auch für große Fans von Heists.