Endeavor Content benennt sich um

Wirtschaft

Die erfolgreiche Produktionsfirma wird künftig als Fifth Season agieren.

Endeavor Content unterzieht sich einem Rebranding, um sich von seiner früheren Muttergesellschaft, die den Namen Endeavor trägt, zu unterscheiden. Am Mittwoch änderte Endeavor Content, die Produktionsfirma hinter «Severance», «Cha Cha Real Smooth» und «The Lost Daughter», offiziell ihren Namen in Fifth Season.Das Unternehmen, das sich im Besitz von CJ ENM befindet, erklärt: "Der Name Fifth Season stammt aus der östlichen Medizin, die eine fünfte Jahreszeit kennt, eine feierliche Zeit der Ernte im Spätsommer. Das neue Logo des Unternehmens ist ein Mosaik aus Glyphen, wobei jede Glyphe eine einzigartige Qualität oder Facette des Ökosystems des Unternehmens und seiner Überzeugungen und Ideale verkörpert. Die Kombination dieser Glyphen spiegelt wider, dass Fifth Season der Meinung ist, dass sein Wert durch die Summe seiner vielen kreativen Beziehungen und Partnerschaften entsteht und dass seine Prinzipien ein wichtiger Teil seiner Identität sind. Der Index der Glyphen wird sich mit dem Unternehmen weiterentwickeln, wenn es seine Partnerschaften, Regionen, Geschäfte und Kultur ausbaut."Fifth Season wurde 2017 unter der Leitung von Taylor und Co-CEO Chris Rice als Endeavor Content gegründet und verfügt über Produktions-, Verkaufs- und Vertriebsressourcen innerhalb von Endeavor, WME und IMG. Anfang dieses Jahres wurde Endeavor Content aus Endeavor ausgegliedert, das immer noch einen Anteil von 20 Prozent an dem Unternehmen hält, das mit rund einer Milliarde US-Dollar bewertet wird. Der koreanische Medienriese CJ erwarb einen Anteil von 80 Prozent an dem Unternehmen.