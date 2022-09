Zweite Staffel für «Pretty Little Liars: Original Sin»

US-Fernsehen

Der Warner-Bros.-Streamingdienst HBO Max hat grünes Licht für eine neue Runde gegeben.

wurde für eine zweite Staffel bei HBO Max verlängert. Die erste Staffel mit zehn Episoden, die im Juli ihre Premiere feierte, wird als "Coming-of-Age-Drama mit Horrorfaktor" beschrieben, das meilenweit von Rosewood, der Heimatstadt der ursprünglichen, von Ina Marlene King geschaffenen Freeform-Serie, spielt. Stattdessen spielt es innerhalb des bestehenden «Pretty Little Liars»-Universums..Die neue «Pretty Little Liars»-Serie, die von «Riverdale»- und «Chilling Adventures of Sabrina»-Schöpfer Roberto Aguirre-Sacasa und Lindsay Calhoon Bring mitentwickelt wurde, erzählt die Geschichte einer Reihe von tragischen Ereignissen, die "die Arbeiterstadt Millwood vor 20 Jahren fast auseinandergerissen hätten," und wie nun, in der Gegenwart, eine "ungleiche Gruppe von Teenager-Mädchen – eine brandneue Gruppe von Little Liars – von einem unbekannten Angreifer gequält wird und für die geheime Sünde ihrer Eltern vor zwei Jahrzehnten bezahlen muss... und auch für ihre eigene", so HBO Max.«Pretty Little Liars: Original Sin» kommt von Aguirre-Sacasas Muckle Man Productions und Alloy Entertainment, die hinter der «Pretty Little Liars»-Buchreihe von Sara Shepard stehen, in Zusammenarbeit mit Warner Bros. Television. „Wir sind so stolz auf die unglaubliche Resonanz, die «Pretty Little Liars: Original Sin» sowohl bei den Kritikern als auch bei den Fans erhalten hat", so Sarah Shepard.