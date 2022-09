«NDR Talk Show»: Wimmer folgt auf Pilawa

TV-News

Ab Mitte September tritt Dr. Johannes Wimmer die Nachfolge Jörg Pilawa am Freitagabend an. Wimmer übernahm die Moderation an der Seite von Bettina Tietjen bereits in der Vergangenheit vertretungsweise.

Aktuell ist Dr. Johannes Wimmer an der Seite von Elena Uhlig testweise im Nachmittagsprogramm des Ersten zu sehen. Das Duo moderiert die Sendungin der 14-Uhr-Stunde noch bis Ende der Woche, ehe ab Montag «Rote Rosen» ins Programm zurückkehrt. Wimmer selbst kann die Sendung ebenfalls als Probe ansehen, denn wie der NDR nun bekannt gab, wird er für den öffentlich-rechtlichen Sender künftig regelmäßig in einer Doppelmoderation agieren.Wimmer übernimmt den Platz an der Seite von Bettina Tietjen in der, den bislang Jörg Pilawa innehatte. Pilawa ist aber bekanntlich zu Sat.1 gewechselt, seine Zeit beim NDR endet damit endgültig. Ausgaben der «NDR Quizshow» mit ihm als Moderator sind zwar noch bis zum Ende des Jahres im Programm, doch diese Folgen sind bereits vorproduziert.„Die «NDR Talk Show» ist mehr als nur eine Gesprächsrunde mit spannenden Menschen, sondern wahre Geselligkeit. Gemeinsame Zeit, in der man den Austausch genießt. Für mich ist es nicht nur eine große Ehre, jetzt ein Teil des Moderationsteams sein zu dürfen, es ist auch ein kleiner Fernsehtraum, der da wahr wird“, freut sich Wimmer auf die Moderation der «NDR Talk Show», die er seit 2021 bereits mehrfach vertretungsweise übernommen hatte.Bettina Tietjen sagt über den neuen Mann an ihrer Seite: „Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit Johannes Wimmer. Mir gefallen sein jungenhafter Charme und sein Humor und ich habe Respekt vor seiner Kompetenz. In meinem Alter ist es beruhigend, einen gut ausgebildeten jungen Mediziner an der Seite zu haben...“Ihren ersten Einsatz hat das Duo Tietjen und Wimmer am 16. September ab 22:00 Uhr. Dann sprechen sie unter anderem mit Moderator und Autor Michel Friedman, Musikerin Ilse DeLange, Köchin Monika Fuchs und Entertainer Ricardo Simonetti.