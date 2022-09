Volumen von britischen Produktionen steigen

England

Die Unternehmen verzeichnen fast so gute Zahlen wie vor der Corona-Pandemie.

Der Umsatz der TV-Produktion in Großbritannien hat fast wieder das Niveau von vor der Corona-Pandemie erreicht, wie neue Untersuchungen heute zeigen. Die neuesten Zahlen offenbaren, dass die britische TV-Produktion im Jahr 2021 3,251 Milliarden Pfund (3,77 Milliarden Euro) erwirtschaftet hat, wie die Produzentenorganisation Pact mitteilte. Im Jahr 2019 lag der Umsatz bei 3,330 Milliarden Pfund (3,86 Milliarden Euro).Pact, das seit 2009 jedes Jahr einen Bericht über die britische TV-Branche erstellt, führt den Aufschwung auf Innovationen in der Branche und auf Produktionen zurück, die sich ab 2020 verzögern, sowie auf das Programm der Regierung zur Wiederaufnahme von Produktionen, das eine Covid-Versicherung für Produktionen vorsah. Diese Regelung läuft jedoch im Herbst dieses Jahres aus."Es ist ermutigend zu sehen, dass sich der Produktionssektor nach der Pandemie so stark erholt hat, aber es gibt immer noch Herausforderungen im Zusammenhang mit Covid, einschließlich eines Mangels an praktikablen Versicherungsoptionen für Produzenten", sagte Pact CEO John McVay.