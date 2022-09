VOXup holt «The Equalizer» ins Free-TV

TV-News

Die mit Queen Latifah besetzte Neuauflage der gleichnamigen 80er-Jahre-Serie startet im Oktober beim Spartensender.

Als Queen Latifah vor etwa anderthalb Jahren in der Neuauflage von, ein Reboot der 80er-Jahre-Serie, auftrat, folgten der Premiere über 20 Millionen US-Amerikaner. An jenem Abend gewann Tom Brady aber auch seinen siebten Super Bowl – jeweils übertragender Sender war CBS. Das traditionell sehr gefragte Sportevent schob die «Equalizer»-Premiere im Nachlauf mächtig an, aber auch ohne den Super Bowl im Vorlauf lief es prächtig für die Action-Reihe, die hierzulande den Beinamenträgt. Auch in Staffel zwei, die zwischen Oktober 2021 und Mai 2022 gesendet wurde, folgten der Reihe meist weit mehr als sechs Millionen Zuschauer. Vor einem Jahr schnappte sich deshalb auch Pay-TV-Sender Sky die Rechte an der Serie, nun kommt «The Equalizer» auch ins Free-TV.Der Spartensender VOXup zeigt die zehnteilige erste Staffel von ab Montag, den 3. Oktober, jeweils in Doppelfolgen ab 22:05 Uhr. Aktuell füllt diesen Sendeplatz die zweite Staffel von «Why Women Kill». Zu sehen gibt es neben Queen Latifah als Robyn McCall in weiteren Rollen Tory Kittles, Laya DeLeon Hayes, Lorraine Toussaint, Adam Goldberg, Liza Lapira, Chris Noth und Michael Rady.Im Mittelpunkt steht die ehemalige CIA-Agentin Robyn McCall, die ihre Fähigkeiten nun einsetzt, um Menschen zu helfen, denen sonst niemand helfen würde. Robyn ist nach ihrer Tätigkeit für die CIA dabei, sich in ihrem neuen zivilen Leben einzufinden, als sie auf das Schicksal von Jewel aufmerksam wird. Die Teenagerin wird beschuldigt, einen Mord begangen zu haben und ist auf der Flucht. Bei der Hilfe für Jewel kann Robyn auf alte Weggefährten zählen. Eine dritte Staffel ist derweil schon beschlossene Sache, sie soll Anfang Oktober in den USA debütieren.