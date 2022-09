«Zervakis & Opdenhövel. Live.» kehrt mau zurück

Quotennews

Im Vorfeld strahlte ProSieben die erste von elf neuen «TV total»-Folgen aus.

ProSieben startete am Mittwoch die zweite-Staffel, die von Sebastian Pufpaff moderiert wird. Der Moderator der Brainpool-Produktion ist beim Deutschen Fernsehpreis als bester Moderator nominiert und kann eventuell in der kommenden Woche diesen Preis mit nach Hause nehmen. Den Auftakt der neuen Season verfolgten 0,99 Millionen Zuschauer, das bedeutete einen Marktanteil von 4,2 Prozent. Bei den für die Werbewirtschaft wichtigen Zuschauern fuhr man 0,60 Millionen Zuseher ein, der Marktanteil lag bei guten 10,9 Prozent.Während zahlreiche andere Formate nicht ewig in der Sommerpause verharrten und Themen wie die Energiekrise schon seit Wochen abgrasten, beschäftigte sich am Mittwoch nun auchmit dem Thema. Darüber hinaus wurden in einer Berliner Diskothek im Stadtteil Friedrichshain Gäste belästigt. 0,43 Millionen Menschen verfolgten das Magazin, das ProSieben sechs Minuten früher als angekündigt sendete und einen Marktanteil von 2,1 Prozent einbrachte. In der Zielgruppe wurden trotz gutem Vorlauf nur 0,27 Millionen Zuseher generiert, der Marktanteil fiel auf schlechte 5,5 Prozent. Die Wiederholung um 01.15 Uhr verbuchte noch einmal 7,8 Prozent – bei 60.000 Werberelevanten.Zwischen 23.10 und 00.10 Uhr wiederholte ProSieben . Die Dokumentation, die erstmals am 3. Dezember 2019 gezeigt wurde, erreichte 0,22 Millionen Zuschauer und 2,0 Prozent. Bei den Umworbenen fuhr man 0,13 Millionen sowie 5,4 Prozent Marktanteil ein.