Tele5 lässt im «SchleFaZ»-Vorprogramm skurril kochen

TV-News

Mit «Yummy! Die etwas andere Kochshow» sorgt Tele5 bereits im Vorfeld der «Schlechtesten Filme aller Zeiten» für Ekelfaktor. Die Foodblogger Lukas Diestel und Jonathan Löffelbein sollen merkwürde Rezepte aus dem Internet nachkochen.

Am morgigen Freitag, 9. September, startet Tele5 eine neue Runde seiner beliebten Filmreihe, kurz «SchleFaZ» genannt, wobei zum Start der Klassikerab 22:15 Uhr ausgestrahlt wird. Peter Rütten freut sich auf „die beste Herbststaffel aller Zeiten“ und Oliver Kalkofe verspricht „eine gigantische Explosion von Scheißigkeit“. Zu jeder Ausgabe wird dem Publikum wie üblich ein Cocktail-Rezept an die Hand gegeben, um den ein oder anderen Film möglicherweise etwas erträglicher zu machen oder womöglich die Erinnerungen an das Gesehen möglichst schnell wieder zu vergessen.Doch beim Cocktail wird es in diesem Herbst nicht bleiben. Wie Tele5 nun ankündigte, wird man ab dem 23. September im «SchleFaZ»-Vorprogramm zwei Kochshows ausstrahlen, die auf etwas gewöhnungsbedürftige Rezept baut. Um 20:15 Uhr macht am „Freaky Friday“, wie Tele5 die Primetime ab dem 23. September nennt, eine neue Staffel von. In der Sendung kochen hier jeweils vier Kandidaten in drei Stufen um einen Geldgewinn, allerdings läuft dabei nichts nach Plan. Zutaten werden gestohlen, Utensilien zerstört oder Fallen werden gestellt, während die Kandidaten darum wetteifern, leckere Gerichte zu kochen und gleichzeitig die Konkurrenz auszustechen.Im Anschluss startet dann eine Eigenproduktion von Warner Bros. International Television Production Deutschland, die von «SchleFaZ»-Executive-Producer Tonye Spiff produziert wird. Geplant sind vier Episoden von, die von Lukas Diestel und Jonathan Löffelbein moderiert werden. In jeder Sendung kocht das Foodblogger-Duo ein „ernst gemeintes, aber mehr als ungewöhnliches Rezept aus dem Internet“ nach und serviert es einem prominenten Gast. Angekündigt sind Reiner Calmund, Harry Wijnfoord, Natascha Ochsenknecht und Fernanda Brandao, die entscheiden müssen, welches der Rezepte wie “Nutella-Fleischwurst-Käse-Toast”, “Salzstangenauflauf” oder “Hackfleisch-Pudding” besser gemundet hat. Der Verlierer muss das miesere Gericht komplett aufessen. Vielleicht hilft im Anschluss dann ja auch der «SchleFaZ»-Cocktail das Essen runterzuspülen.