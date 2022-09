FOX baut «The Masked Singer» um

US-Fernsehen

Aufgrund von neuen Zuschauergewohnheiten wird sich das Format dem koreanischen Original annähern.

Während sich Fox Entertainment auf die Herbstsaison vorbereitet, freut sich der Chef der ungeschriebenen Abteilung am meisten auf die Rückkehr zur Produktion mit reduzierten Pandemie-Einschränkungen. "Ich werde nicht sagen, dass COVID verschwunden ist, weil es definitiv nicht verschwunden ist, aber es ist einfacher geworden, Dinge zu filmen", sagte Rob Wade, Präsident für alternative Unterhaltung und Specials, dem Branchenblatt „Variety“."Wir habenwieder im Programm, das komplett neu erfunden wurde", sagte Wade. Die Serie, ein Gesangswettbewerb zwischen Prominenten, deren Identitäten durch aufwendige Kostüme verschleiert werden, wurde in den USA 2019 erstmals ausgestrahlt. Man habe sich wieder an das koreanische Original genähert, wissen Experten.Staffel acht wird nach dem von Wade so genannten "King or Queen of the Hill"-Format ablaufen, bei dem in jeder Folge nur ein Kandidat weiterkommt. Nachdem drei Sänger aufgetreten sind und die Stimmen des Studiopublikums ausgezählt wurden, wird der Verlierer in der Mitte der Show demaskiert, bevor die beiden verbleibenden Kandidaten mit einer Interpretation desselben Songs gegeneinander antreten. Der Verlierer dieser Runde wird ebenfalls enttarnt, so dass die Zuschauer im Gegensatz zu früheren Staffeln nicht so lange warten müssen, um herauszufinden, wer die Prominenten sind. Die Gewinner treten dann gegen zwei weitere maskierte Prominente an, und so weiter – bis sie das Halbfinale erreichen."Das bedeutet, dass wir die Hinweise einfacher gestalten können. Wir müssen nicht versuchen, die Leute zwölf Wochen lang bei der Stange zu halten", erklärt Wade. "Als Zuschauer kann man raten, wer es ist, und ist sehr zufrieden, weil man es am Abend erfährt." Im koreanischen Original werden die Karten fast jede Woche neu gemischt.