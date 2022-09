Kate Walsh kehrt zu «Greys Anatomy» zurück

US-Fernsehen

Werden die Weichen für eine finale Staffel gestellt?

Kate Walsh wird in der kommenden 19. Staffel vonals Dr. Addison Montgomery zurückkehren, die Figur, die sie seit dem Finale von Staffel eins des Medizindramas im Jahr 2005 gespielt hat. Walshs Charakter Addison war auch die Hauptfigur in «Private Practice» – dem ersten «Grey's»-Spin-off, der zwischen 2007 und 2013 sechs Staffeln lang auf ABC lief.In der letzten Staffel von «Grey's» war Walsh in einer Folge zu sehen, in der Addison ins Grey Sloan Memorial zurückkehrte, um eine Gebärmuttertransplantation bei einer Patientin durchzuführen, die später eine Fehlgeburt hatte. Während ihrer Auftritte in Staffel 18 trauerte Addison mit ihrer Schwester Amelia (Caterina Scorsone) und der Witwe Meredith (Ellen Pompeo) um den Tod ihres Ex-Mannes Derek (Patrick Dempsey).Staffel 19 von «Grey's Anatomy» hat am 6. Oktober auf ABC Premiere, und Pompeo, um die sich die Serie seit ihrer Premiere 2005 dreht, wird zum ersten Mal eine kleinere Rolle als Meredith haben. Wie im August angekündigt, wird Pompeo (die auch ausführende Produzentin ist) in dieser Staffel nur in acht Episoden zu sehen sein, obwohl Merediths Erzählung weiterhin am Anfang und Ende jeder Folge stehen wird. Mit ihrer Produktionsfirma Calamity Jane produziert und spielt sie die Hauptrolle in einer noch unbetitelten Serie für Hulu.