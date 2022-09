Neuer Anlauf für US-«Bauer sucht Frau»

US-Fernsehen

Dieses Mal versucht der Fernsehsender FOX die britische Show zu importieren.

FOX hat eine Serienbestellung fürerteilt, eine Dating-Serie, die auf einem von Fremantle entwickelten, ungeschriebenen Format basiert. Die Serie wird Landwirte im ganzen Land begleiten, die auf der Suche nach einer Frau sind, die ihren abgelegenen Lebensstil auf dem Land akzeptiert. Sie werden mit alleinstehenden Frauen zusammengebracht, die die Partnersuche in Großstädten aufgegeben haben und nach einer echten Beziehung zu einem Landwirt suchen.Eureka Productions, das von Fremantle unterstützt wird, fungiert als Studio, zu den ausführenden Produzenten gehören Paul Franklin, Chris Culvenor, Eden Gaha und David Tibballs. "Dies ist ein ganz anderes Format, denn die Kandidaten bewerben sich selbst, um mit diesen Menschen zusammen zu sein. Es ist für jeden Landwirt maßgeschneidert, und wir wissen, dass die Frauen speziell an ihnen interessiert sind", sagte Rob Wade, Präsident von Fox Alternative Entertainment, in einem Interview mit ‚Variety‘. Bei einigen früheren Versionen der Show gab es offene Casting-Aufrufe, bei denen sich Frauen online bewerben konnten, um mit bestimmten Farmern zusammengebracht zu werden.Gut zuhören, RTL! Wade sagt, dass der Sender auch das Potenzial des Formats für Spin-offs schätze, wie zum Beispiel männliche Kandidaten, die sich mit weiblichen Landwirten treffen, oder eine Show, die sich um einen anderen Beruf als die Landwirtschaft dreht. Übrigens: Schon The CW versuchte sich im Jahr 2008 an dem Format.