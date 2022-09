«Pompöös!»: RTL legt neue Glööckler-Doku auf Samstagnachmittag

TV-News

Außerdem zockt Günther Jauch im Oktober bei «Wer wird Millionär?» und Inka Bause stellt neue Bauern vor.

Zu Beginn des Jahres dominierte der Designer Harald Glööckler die Schlagzeilen der Boulevardblätter durch seine Teilnahme am RTL-Dschungelcamp. Als Belohnung erhielt er dafür mit «Unser neues tierisches Zuhause» eine eigene Sendung Sonntagsprogramm. Nun folgt ein weiteres Projekt mit der schrillen und vielschichtigen Persönlichkeit , die der Kölner Sender ab dem 1. Oktober immer samstags um 15:45 Uhr zeigt. Geplant sind fünf Folgen der Doku-SoapDarin gewährt der Designer und Schriftsteller Einblicke in die Vorbereitungen einer Show in Wien, mit der er „den schweren Zeiten trotzen und die Welt wieder pompöser machen“ möchte, wie es in der Programmbeschreibung von RTL heißt. Weiterhin sind die Kameras bei seiner Feier zum 57. Geburtstag in Kirchheim dabei sowie auf einer Modenschau in Berlin.Darüber hinaus hat RTL zwei Tage später, also am Tag der Deutschen Einheit (3. Oktober), die Vorstellung der neuen Teilnehmer vonangekündigt. Inka Bause stellt ab 19:05 Uhr die Bauern rund um den gesamten Globus vor. Im Anschluss meldet sich Günther Jauch einem „Zocker-Special“ seiner Quizshow. RTL plant jeweils eine Ausgabe am Montag und am Dienstag (4. Oktober), bei der die Kandidaten bis zu zwei Millionen Euro gewinnen können, wenn sie die ersten neun von 15 Fragen ohne Joker-Einsatz beantworten können. Die Dienstagssendung wird um 22:15 Uhr von «RTL Direkt» unterbrochen.