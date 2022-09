Golfstaaten machen Druck auf Netflix

International

Der Streamingdienst soll ab sofort alle Inhalte seines Dienstes entfernen, die nicht mit deren Religion vereinbar ist.

Saudi-Arabien und benachbarte Länder im Nahen Osten haben den globalen Streaming-Riesen Netflix aufgefordert, unislamische Inhalte zu entfernen. Obwohl nicht näher spezifiziert, wird davon ausgegangen, dass dies bedeutet, dass Inhalte, die LGBTQ-Elemente enthalten, entfernt werden sollen.Die Ankündigung erfolgte am Dienstag durch das Komitee der Beauftragten für elektronische Medien innerhalb des Golf-Kooperationsrates, einer wirtschaftlichen und politischen Vereinigung, der Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate, Bahrain, Kuwait, Oman und Katar angehören. Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate gaben ähnliche, separate Erklärungen ab.Saudi-Arabien hat erst 2017 damit begonnen, eine Filmindustrie aufzubauen, was zum Bau von Multiplexen, zur Entwicklung lokaler Unternehmen und zur Organisation des jährlichen Red Sea Film Festivals geführt hat. In Saudi-Arabien gibt es keine Gesetze zur sexuellen Orientierung oder Geschlechtsidentität. Alle sexuellen Beziehungen außerhalb der Ehe sind jedoch streng verboten. In dem Land gilt außerdem die Scharia oder das islamische Recht. Nach diesem System werden einvernehmliche gleichgeschlechtliche sexuelle Handlungen mit dem Tod oder der Auspeitschung bestraft.