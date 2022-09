Neues Team für «Football Night in America»

US-Fernsehen

Das US-Network NBC hat seine Pläne für die neue Spielzeit im Football bekannt gegeben.

Der Sender NBC hat ein neues Team für diezusammengestellt, die, obwohl sie nur als Pre-Game-Show für «Sunday Night Football» gesehen wird, die meistgesehene Sportstudiosendung der Branche ist. Im Jahr 2021 erreichte die Sendung durchschnittlich 7,1 Millionen Zuschauer, was einer Steigerung von 18 Prozent im Vergleich zur vorherigen Saison entspricht. Um 20 Uhr, wenn sich NBC dem Anpfiff nähert, lockt «Football Night» durchschnittlich 11,9 Millionen Zuschauer an – ein Publikum, das im Zeitalter des On-Demand-Streamings größer ist als bei vielen anderen Primetime-Sendungen.Neue Hauptmoderatorin wird Maria Taylor, als Produzent fungiert seit Kurzem Matt Casey. "Das Spiel ist das Spiel, aber das hier ist ein Volltreffer", sagt Casey, der die Produktion der Sendung leitet. Jason Garrett, Ex-Coach der Dallas Cowboys, tritt der Sendung bei, um neben dem langjährigen Tony Dungy seine Expertise zu verbreiten. Und Matthew Berry, der Experte für Sportspiele, ist dabei, um den Zuschauern, die ihre eigenen Ligen betreiben oder sich zunehmend mit legalen Sportwetten beschäftigen, etwas mehr Diskussionsstoff zu bieten. Chris Simms ist dabei, ebenso wie Mike Florio, und Jac Collinsworth und Rodney Harrison werden am Spielort sein. Es gibt viele Informationen, die es einzuholen gilt.Taylor wird sich in dieser Mischung als unverzichtbar erweisen. Sie kam im vergangenen Jahr zur Sendung, nachdem sie zuvor bei den Olympischen Spielen für NBC und bei ESPN gearbeitet hatte, und die Leute am Set und im Regieraum sind beeindruckt von ihrer Fähigkeit, Momente zu schaffen, die nicht geplant sind.