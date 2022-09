Auch KiKA geht ins True-Crime-Genre

TV-News

Imago TV hat mit «Young Crime» ein True-Crime-Format produziert, das sich mit wahren Delikten aus der Jugendkriminalität beschäftigt.

Während die meisten Fernsehsender schon längst das beliebte True-Crime-Genre für sich entdeckt haben, springt der Kindersender KiKA ab dem 1. Oktober auf den Zug auf. Dann startet immer samstags um 20:35 Uhr das neue ZDFtivi-Format, das sich speziell auf Delikte konzentriert, die vorrangig von Jugendlichen begangen werden. Geplant sind insgesamt acht Episoden mit wahren Fällen, die sich über die Straftaten von Diebstahl über Sachbeschädigung bis hin zu Körperverletzung, Nötigung und Erpressung erstrecken.Im Studio diskutiert Moderator Chinedu Melcher über die Fälle mit jeweils drei Jugendlichen im Alter zwischen 13 und 17 Jahren. Im Mittelpunkt der ersten Folge steht Alex, der es zwar in die Basketballmannschaft geschafft hat, aber von den anderen Teamkollegen wegen seiner billigen Klamotten ausgegrenzt wird. Daraufhin klaut er den anderen die Handys in der Umkleidekabine. Im Studio diskutieren Amelie (17), Mattis (14) und Sadegh (14) mit Moderator Chinedu, welchen Anteil die finanzielle Not an diesem Diebstahl hatte und was es bedeutet, wenn man Freunde beklaut. Jugendrichterin Julia Trinte-Schoeps erklärt, wie individuell Urteile sind.«Young Crime» ist eine Produktion von Imago TV, Mario Lenk leitete die Produktion. Als Produzentinnen fungierten Leila Kessler, Paula Gebel und Vanessa Mayer. Birgit Tanner und Heike Raab übernehmen die Regie und schrieben die Bücher.