Wenig überraschend schafft es die neue Amazon-Serie «Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht» auf den ersten Platz und zieht dabei auch andere Titel des Streamers mit nach oben.

Dass errechnete Abrufzahlen stets mit Vorsicht zu genießen sind, ist schon längst kein Geheimnis mehr, schließlich weißen die Streamingdienste ihre Erfolge selbst aus – statt dies von unabhängiger Seite messen zu lassen. So erklärte Amazon Prime Video einen Tag nach dem Start der Prestige-Serie, dass die Serie weltweit 25 Millionen Mal geklickt worden sei. Überprüfbar sind diese Angaben zwar nicht, doch mit Blick auf die Daten des Marktforschungsinstituts Goldmedia wird deutlich, dass «Die Ringe der Macht» in der ersten vollständigen Sendewoche stark nachgefragt waren. So errechnete Goldmedia zwischen dem 2. und 8. September satte 20,2 Millionen Klicks. Dies entspricht der größten Wochenbruttoreichweite des Jahres und toppt sogar die Wochenwerte von Sommerseriensieger «Stranger Things», der sich in dieser Woche gar nicht unter den Top10 befindet.Dennoch ist Netflix weiterhin stark vertreten in der Liste der 36. Kalenderwoche. Mitbelegt die Event-Serie des kalifornischen Streamers den zehnten Platz. Es wurden 2,65 Millionen Views gemessen. Auf den weiteren Plätzen folgen mit jeweils 2,66 Millionen Aufrufenund. Nur knapp davor reiht sichauf Platz sieben ein. Die Sitcom, die sowohl bei Netflix als auch bei Prime Video abrufbar ist, bringt es auf 2,67 Millionen Zuschauer.Mit über einer halben Million Abrufen mehr kommtins Ziel. Die südkoreanische Fantasy-Serie von Netflix darf sich über eine Reichweite von 3,24 Millionen freuen. Miteröffnet Netflix auch die Top5. Die Krimi-Miniserie scheitert knapp an der Vier-Millionen-Marke und muss sich mit 3,95 Millionen Klicks begnügen, was aber für die ersten sieben Abruftage dennoch ein tolles Ergebnis ist.Die restlichen Plätze belegen dann allesamt Titel aus dem Hause Amazon. Rang vier geht mit 4,07 Millionen Klicks an, währendundlaut Goldmedia mehr als fünf Millionen Mal gestreamt wurde. «Cinderella Love Story» kratzt mit 5,94 Millionen gar an der Sechs-Millionen-Marke. Über alle dem thront aber wie eingangs erwähntmit fantastischen 20,2 Millionen Aufrufen – ein verdienter Sieger in dieser Woche.