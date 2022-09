«Meme Girls»: Odeon produziert Comedy-Serie für RTL+

TV-News

Creator der Serie, die sich um eine Influencerin mit Internetverbot dreht, sind Gesa Scheibner und Jonas Zimmermann.

RTL Deutschland investiert weiter kräftig in deutsche Serien-Fiction und hat bei Odeon Fiction die Seriein Auftrag gegeben, die für den Streamingdienst RTL+ produziert wird. Am vergangenen Wochenende haben fürdie Dreharbeiten in Berlin begonnen, es entstehen sechs Episoden. Regie führt Benjamin Gutsche («All You Need»). Creator der Serie sind Gesa Scheibner und Jonas Zimmermann, die auch zusammen mit Jule Keller und Markus Rausch die Drehbücher geschrieben haben.In «Meme Girls» steht die angehende Influencerin Liv (Josie Hermer) im Mittelpunkt, die aufgrund ihres miserablen Notendurchschnitts von ihrem Vater zu einem Leben "offline" verdonnert wird: Sie bekommt Internetverbot und wird gezwungen, vom Schicki-Micki-Privatgymnasium auf die Normalo-Gesamtschule zu wechseln. Doch Liv denkt gar nicht daran, sich ihre Karriere von etwas unwichtigem wie "Schule" zerstören zu lassen. Neben Josie Hermer übernehmen die weiteren Hauptrollen Saron Degineh, Luna Kuse und Fine Sendel. Zudem stehen unter anderem Kayla Shyx, Joshua Kantara, Max Kruk und Tom Keune vor der Kamera.«Meme Girls» ist eine Produktion der Odeon Fiction im Auftrag von RTL . Produzenten sind Philip Voges und Fabian Winkelmann, Producer ist Marcel Werner. Die Redaktion verantwortet Evelin Haible unter der Leitung von Hauke Bartel, Bereichsleiter Fiction RTL Deutschland. Bartel sagt über die Serie: „«Meme Girls» holt junge User in der Social Media Welt zwischen GIFs, Memes, wachsenden und schwindenden Follower-Zahlen und verrückten Tagträumen ab. Mit einer Hauptfigur, die an Egozentrik nicht zu toppen ist und genau deshalb so viel Spaß macht.“