ARD-Tatort lässt «Quiz-Champion» links liegen

Ein guter Zweck, eine Quiz-Show am Abend, ZDF gegen ARD. Eigentlich ein spannender Vergleich, doch waren die Verhältnisse schon bei der letzten Konstellation deutlich. Und gestern?

Manchmal taugt der Blick in die Vergangenheit. In diesem Fall, bis in den September 2021 zurück. Damals sendete das ZDF und das Erste. Quiz-Show im Zweiten - Krimi im Ersten. Gestern gab es im ZDFund im Ersten, sprich, wie der Name schon verrät, ein Krimi. Wie lief die Kombi also damals und wie gestern ab? Im September 2021 war das Ganze eine klare Nummer. Das Erste sicherte sich zur Primetime 5,27 Millionen Zuschauer und 0,65 Millionen 14- bis 49-Jährige. Mit Marktanteilen von insgesamt 20,4 Prozent sowie 10,3 jungen Prozent wurde ein erfolgreicher Abend untermauert. Im ZDF lief es da dünner, demschauten 3,18 Millionen Zuschauer und 0,54 Millionen junge Fersehende zu. Damit kam das Zweite immerhin auf 13,3 und 9,1 Prozent an den entsprechenden Märkten.Doch darf die Komponente "Zeit" nicht außer Acht gelassen werden. Denndauerte damals wie gestern bis nach 23 Uhr, der ARD-Krimi war ein 90-Minüter. Zu denum 23:15 Uhr waren im Ersten noch 1,48 Millionen Zuschauer an Bord, dasim Zweiten um ebenfalls 23:15 Uhr konnte noch auf 2,45 Millionen Zuschauer zählen. Im Sinne der Zeit also ein gewisser Sieg für das ZDF. Genug der Vergangenheit - wie war das gestern Abend? Zu Beginn änderte das Erste einen Teil der Sendestrategie. Es kamen keine zwei voneinander unabhängigen Krimis (2021: «Die Diplomatin» / «Donna Leon»), sondern quasi ein Doppelpack.wurde in zwei Teile gepackt und hintereinander gesendet, wohl mit dem Ziel mehr Zuschauer aus der Primetime beim Programm zu halten. Das funktionierte auch recht gut. Zum Start waren 4,33 Millionen Zuschauer vor den Bildschirmen dabei, ab 21:45 Uhr noch 3,71 Millionen. Die jüngeren Zuschauer starteten mit 0,4 Millionen und reduzierten sich zu Teil 2 auf 0,32 Millionen Zuschauer. In Marktanteilen gesprochen, startete «Lost in Fuseta» mit 18,3 Prozent und endete mit 17,8 Prozent, die jüngeren Zuschauer markierten 8,4 und dann 7,3 Prozent. Beeinflusste das die Leistung des ZDF? Jein. Erstmal lief es mit 3,05 Millionen Zuschauern, einem Anteil von 13,8 Prozent am Markt und 0,36 Millionen jüngeren Fernsehzuschauern und entsprechend 7,9 Prozent am jungen Markt nicht schlecht mit dem «Quiz-Champion - Das Spenden-Special». Doch war das Erste nun auch über die Zeit hinweg etwas besser, der Plan ging teilweise auf. Die «Tagesthemen» kamen danach auf 1,68 Millionen Zuschauer, also etwas mehr als 2021 - das «heute journal» auf immer noch bessere 2,26 Millionen. Gut gespielt vom Ersten, wenn auch am Ende das «heute journal» die Nase noch vorn hatte.