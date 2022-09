«The Voice of Germany» erholt sich leicht

Quotennews

Nach dem Absturz einen Tag zuvor war nun zumindest wieder ein leichter Aufwärtstrend zu erkennen. Der Abend war vor allem für ProSieben mit einem Superheldenfilm erfolgreich.



Der 30-jährige Michael aus Gaming in Österreich, Gabriel Iocco und Suzana aus Solingen und der 22-jährige Maite aus Schmalensee waren nur einige der Talente, die gestern in den achten Blind-Auditions mit ihrem Gesang versuchten, möglichst viele Coaches dazu zu bewegen sich umzudrehen. Nach einem überzeugenden Auftakt war das Format am Donnerstagsabend erstmals ein wenig abgerutscht. Mit 1,81 Millionen Zuschauern ging es nach unten auf den Staffeltiefstwert von 7,3 Prozent Marktanteil. Bei den 0,60 Millionen Jüngeren standen noch gute 9,7 Prozent auf dem Papier.Die gestrige Ausgabe fing sich schließlich wieder etwas, kam aber auch nicht mehr über die Marke von zwei Millionen Fernsehenden hinaus, was zuletzt öfters möglich gewesen war. Bei den 1,89 Millionen Neugierigen wurden somit hohe 8,1 Prozent Marktanteil verbucht. In der Zielgruppe schaffte man es nun zum ersten Mal «Lego Masters» einzuholen, was jedoch nicht an einer Steigerung lag, sondern daran, dass die Konkurrenz eingebrochen war. Die 0,56 Millionen Umworbenen hielten sich mit starken 11,2 Prozent auf einem ähnlichen Niveau wie in der Vorwoche.Bei VOX liefvor 0,79 Millionen Interessenten, was einem mäßigen Marktanteil von 3,3 Prozent entsprach. Bei den 0,32 Millionen Werberelevanten kamen passable 6,2 Prozent zustande. Besonders gut schlug sich ProSieben mit dem Actionfilm. 1,39 Millionen Fernsehende sicherten sich hier starke 6,1 Prozent, während bei den 0,54 Millionen 14- bis 49-Jährigen hohe 11,0 Prozent Marktanteil möglich waren.