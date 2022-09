«Lego Masters» bricht auf neuen Negativrekord ein

Quotennews

In den vergangenen Wochen hatte das Format vor allem in der Zielgruppe immer abgeräumt. Gestern ging es jedoch plötzlich recht deutlich abwärts.



Gestern strahlte RTL bereits die vorletzte Folge der aktuellen Staffel vonaus. Die Duos versuchten sich weiterhin daran, aus den 2,5 Millionen Bausteinen die eindrucksvollsten Kunstwerke zu erschaffen. Die Bauwerke wurden schließlich von Rene Hoffmeister und Elisabeth Kahl-Backes genaustens unter die Lupe genommen. Zuletzt hatten 1,32 Millionen Fernsehende eingeschalten und einen annehmbaren Marktanteil von 5,8 Prozent eingefahren. Bei den 0,72 Millionen Jüngeren standen starke 14,6 Prozent auf dem Papier.Im gestrigen Halbfinale brach das Format jedoch ziemlich plötzlich ein, was für den bisherigen Negativrekord, nicht nur in dieser Staffel, sorgte. Bei den 1,05 Millionen Zuschauern wurden lediglich maue 4,4 Prozent Marktanteil ermittelt. In den Wochen zuvor hatte das Programm stets «The Voice of Germany» das Leben schwer gemacht und in der Zielgruppe deutlich nach unten gedrückt. Doch nun mussten sich die 0,54 Millionen Umworbenen knapp hinter der Konkurrenz einordnen. Mit einer Quote von 10,8 Prozent befand man sich zudem nur noch knapp über dem Senderschnitt.Auch dieverlor mit 0,81 Millionen verbleibenden Interessenten deutlich gegenüber der Vorwoche. So sank der Marktanteil von zuletzt passablen 6,0 auf nun magere 4,6 Prozent. Bei den 0,33 Millionen Werberelevanten war noch eine akzeptable Sehbeteiligung von 7,6 Prozent möglich. Es folgtevor einem Publikum von 0,60 Millionen Menschen, was sich auf mäßige 5,3 Prozent Marktanteil steigerte. Bei den 0,18 Millionen 14- bis 49-Jährigen ging der Abend mit schwachen 6,2 Prozent zu Ende.