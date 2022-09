Apache 207 bekommt eigene Doku bei Prime Video

TV-News

Nach «FC Bayern – Behind the Legend» hat W&B Television für Amazon Prime Video die nächste Doku produziert.

Die Macher der Amazon-Prime-Video-Dokuhaben dem Streamingdienst neue Doku-Ware vorgestellt. W&B Television mit den Produzenten Quirin Berg und Max Wiedemann hat die 90-minütige Dokuüber den Rapper Apache 207 produziert. Ebenfalls mit dabei war wieder Regisseur und Chefkameramann Nepomuk Fischer. Als Executive Producerin fungiert Elena Gruschka. Die Doku soll einen Blick hinter die Sonnenbrille des wohl meist gehypten Rappers Deutschland geben, der seinen Durchbruch mit dem Song „Kein Problem“ hatte. Der Film erscheint am 23. September weltweit bei Prime Video.Inzwischen kann Apache 207 – bürgerlich Volkan Yaman – 27 goldene, sieben Platin- und eine Diamant-Schallplatte vorweisen. Als Privatperson hält er sich aus der Öffentlichkeit zurück und gibt keine Interviews. Amazon verspricht nun Einblicke in dessen Leben, wie er und seine Freunde zusammen ihre Träume leben und dennoch nie vergessen, woher sie kommen. Außerdem begleitet die Doku die Vorbereitungen zu seiner ersten Tour. Neben Apache 207 kommen unter anderem sein Bruder, sein Team sowie andere Größen der Rapszene wie Loredana, Bausa und Xatar zu Wort.„Apache 207 ist ein Phänomen – innerhalb kürzester Zeit ist er zu einem der erfolgreichsten deutschen Musik-Künstler:innen geworden und umso mehr freuen wir uns, dass wir Millionen von Prime-Mitglieder seine unglaubliche Karriere erzählen können", sagt Philip Pratt, Leiter Deutsche Originals bei Amazon Studios, und fügt hinzu. „Bis heute hat Apache 207 noch nie ein Interview gegeben und die Öffentlichkeit weiß kaum etwas über Volkan Yaman, die Person. «Apache bleibt gleich» zeigt, wie er mit seinem Bruder aus dem Nichts ein millionenschweres Imperium aufgebaut hat. Wir freuen uns sehr, die Fans mit dieser Doku in das Leben und die Geschichte von Volkan – exklusiv bei Prime Video – mitnehmen zu können."Elena Gruschka, Executive Producerin, ergänzt: „Apache 207 ist ein Rap-Superstar, über den es bislang nur sehr wenige persönliche Informationen gibt. Ich bin daher sehr stolz, dass er unserem Doku-Team als erstes, exklusive Einblicke in seinen privaten Alltag, seine Arbeit und sein persönliches Umfeld gewährt hat. Außerdem haben er und sein Team uns unbeschränkten Zugang zu seinem ganz privaten Videoarchiv ermöglicht. Dadurch lässt er nicht nur uns, sondern auch seine Fans so nah an sich heran wie nie jemanden zuvor. Wir freuen uns, dass wir Apache 207 gemeinsam mit Amazon Studios begleiten durften und eine wirklich außergewöhnliche Dokumentation realisieren konnten."