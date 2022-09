«CSI Vegas» schlägt im Oktober bei RTL+ auf

TV-News

Der Ableger soll im kommenden Jahr auch bei VOX im Free-TV laufen. Außerdem ab Oktober bei RTL+: die britische Sitcom «Motherland».

– das Sequel der preisgekrönten Originalserie, die seit der Jahrtausendwende 15 Staffeln lang bei CBS im Programm war, kommt als Deutschlandpremiere zu RTL+. Als Starttermin nannte der Streamingdienst den 1. Oktober. Wer kein Abonnent des Dienstes ist, muss sich noch etwas gedulden, darf sich aber im kommenden Jahr auf die Ausstrahlung im Free-TV bei VOX freuen.In der ersten Staffel des Reboots kehren William Petersen und Jorja Fox, die Hauptdarsteller der Originalserie, als Gil Grissom und Sara Sidle zurück. Zehn Jahre nach dem Ende der ursprünglichen Serie sorgt ein Mordanschlag dafür, dass das Ehepaar wieder nach Las Vegas kommt. Wurden Beweise über Jahre hinweg manipuliert? Gemeinsam mit dem neuen Team rund um Chefermittler Josh Folsom (Matte Lauria) beginnen die Ermittlungen. Außerdem dabei: Genetik-Expertin Maxine Roby (Paula Newsome), die forensische Archäologin Allie Rajan (Mandeep Dhillon) und der Gerichtsmediziner Hugo Ramirez (Mel Rodriguez). Eine zweite Staffel wird bereits produziert und startet in den USA noch in diesem September.Außerdem hält RTL+ am 1, Oktober den Start der britischen Sitcombereit. Die Reihe dreht sich um das Leben einer Gruppe nicht ganz so perfekter Eltern aus London. Humorvoll und ungeschönt zeigt die BBC-Komödie die Herausforderungen und Traumata des Elternseins in der bürgerlichen Mittelschicht – vom ewigen Kampf, Arbeit und Kinderbetreuung unter einen Hut bringen zu wollen bis hin zur Konfrontation mit typischen Muttercliquen, in denen übertriebener Wettbewerb herrscht.