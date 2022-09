«DSWNWP» lässt weiter nach

Quotennews

Aller guten Dinge sind sechs? Kann «Denn sie wissen nicht, was passiert» in der vierten Ausgabe in diesem Jahr den Negativ-Trend ummünzen?

An sich botmit der Premiere im August 2018 ein erfrischendes neues Format. Drei starke Persönlichkeiten in Form von Thomas Gottschalk, Günther Jauch und Barbara Schöneberger, wechselnde Spiele mit mehr oder auch weniger Anspruch und eben vor allem, Gottschalk, Jauch und Schöneberger. Das funktionierte vom Start weg recht ordentlich, wobei die besten Zahlen aus dem Frühjahr 2020 stammen, als in Corona-Folgen jeder Zuhause bleiben musste und die RTL-Show auf über 3 Millionen Zuschauer und Marktanteile von bis zu 12,8 Prozent kam. Deutlich besser zu der damaligen Zeit natürlich auch die Zielgruppe, die in der Spitze 1,49 Millionen Umworbene zählen konnte.2022 sieht das Ganze schon anders aus.startete im Januar ordentlich mit 2,23 Millionen Zuschauern und schaffte eine Woche darauf sogar 2,54 Millionen, wenn auch der Marktanteil in der Spitze "lediglich" bei 10,6 Prozent lag. Die Zielgruppe schaffte zwar die 1-Million-Marke nicht zu knacken, doch waren am 15. Januar 0,93 Millionen Umworbene und ein Marktanteil von 16,5 Prozent mehr als respektabel. Mit zwei Shows im Juni startete RTL nach dem Januar-Erfolg wieder durch, kam jedoch nicht über 1,88 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von guten 10,1 Prozent in der Spitze hinaus. Die Zielgruppe blieb mit Spitzenwerten von bis zu 0,6 Millionen Umworbenen und einem Marktanteil von 15,6 Prozent erfolgreich. Dennoch zeigte der Trend leicht ins Negative.Die Show letzten Samstag machte leichte Hoffnung, denn mit 1,79 Millionen Zuschauern und 0,52 Millionen Werberelevanten fielen zwar die Reichweiten, die Marktanteile von 10,1 und 13,7 Prozent blieben jedoch aus dem Juni erhalten und konnten noch einigermaßen mit den Januar-Werten konkurrieren. Gestern ließ das Moderatoren-Trio dann aber deutlich nach, zumindest im Gesamten. Zuschauer ab drei Jahren wurde 1,62 Millionen gemessen, der Marktanteil fiel auf 8,8 Prozent, beides damit Negativ-Rekorde im Sendejahr. Anders präsentierte sich zum Glück, für RTL und die Show, die Zielgruppe. Mit 0,54 Millionen Umworbenen wurde hier zwar kein Rekord aufgestellt, jedoch steigerten die 13,8 Prozent die Leistung der Vorwoche leicht. Immerhin.