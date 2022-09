«Das Sommerhaus der Stars» wird schwächer

Quotennews

Ein guter Auftakt am Mittwochabend bot eine gewisse Fallhöhe für die zweite Folge. Im Gesamten fiel das Interesse prompt ab - die Zielgruppe konnte Schlimmeres verhindern.

ist zurück im RTL-Programm! Die beste Folge der letzten Staffel aus dem «Sommerhaus» bot dem Kölner Sender 2,01 Millionen Zuschauer (13.10.2021), während der beste Marktanteil am 20.10.2021 mit 10,0 Prozent erreicht wurde. Die Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen war mit 0,96 Millionen Umworbenen am 26.10.2021 am erfolgreichsten, der beste Marktanteil wurde ebenfalls am 20.10.2021 mit 16,2 Prozent erzielt. In Summe zeigte sich die letzte Staffel konstant mit ordentlichen Zahlen, wenn auch zumeist einzig die Zielgruppenwerte wirklich gut waren. Aber: Neues Jahr, neues Glück. Die Promipaare 2022 sind Kader Loth und Ismet Atli, Mario Basler und Doris Büld, Antonia Hemmer und Patrick Romer, Nathalie Gaus und Cosimo Citiolo, Katharina und Stephen Dürr, Katharina Hambuechen und Eric Sindermann, Ivonne und Sascha Mölders und Lisa Weinberger und Marcel Dähne.Weinberger und Dähne können nach Folge zwei direkt gestrichen werden, denn das Paar musste «Das Sommerhaus» bereits verlassen. Im Zuge der Nominierung präsentierte sich die "Wampe von Giesing", Sascha Mölders, direkt im vollen Reality-Star-Modus und packte Vorwürfe wie "verlogen" oder "hinterfotzig" gegenüber dem Nominierten Marcel Dähne aus. Dähne konterte beim Auszug mit: "Draußen hätte ich dir auf die Fresse gehauen nach so einer Meldung. Kann auch sein, dass ichs mach." Es ist also deutlich:ist direkt wieder da!Aus Sicht der Quoten präsentierte sich der Auftakt vergangenen Mittwoch durchaus stark. 1,72 Millionen Zuschauer und 0,75 Millionen Umworbene sorgten für 8,3 Prozent am Gesamtmarkt sowie starke 15,2 Prozent am Markt der Zielgruppe. Ausstrahlung Nummer zwei, am gestrigen Sonntag, lief bereits weniger vielversprechend. Die Gesamtreichweite verringerte sich etwas auf 1,6 Millionen, der Marktanteil rutschte dadurch bereits auf 6,0 Prozent. Die Zielgruppe konnte mit 0,66 Millionen Werberelevanten gerade so die Zweistelligkeit und glatte 10,0 Prozent halten.