«Die geheime Welt...» wird schwächer

Quotennews

Nach ordentlichem Start kann «Die geheime Welt..» bei Kabel Eins die Zahlen aus der Premiere nicht halten - bei RTLZWEI bringen die «Pop-Giganten» Ähnliches zustande.

Ein ordentlicher Start mit recht guten Quoten wurde der Kabel Eins-Showam 03. September zum Start attestiert. Da überzeugte vor allem der Marktanteil der 0,23 Millionen Umworbenen, der mit 5,2 Prozent deutlich im grünen Bereich lag. Doch wehrte dieser ordentliche Start nicht lange, nicht einmal bis in Folge 2. Gestern rutschte das Format mit der Thematikleicht im Gesamten ab. Von 0,49 Millionen aus der Auftakt-Woche blieben noch 0,47 Millionen Zuschauer treu, der Marktanteil sank daher von 2,3 auf 2,1 Prozent.Den großen Unterschied machte die Leistung der Zielgruppe. Im Alter zwischen 14 und 49 Jahren interessierten sich lediglich 0,15 Millionen für hochkarätige Unterkünfte, Messing, Marmor und Luxus. Der Marktanteil brach damit auf 3,3 Prozent herunter. Somit ist vom ordentlichen Start nach nur einer Woche nicht mehr allzu viel übrig. Doch nicht nur Kabel Eins musste am gestrigen Samstag etwas Lehrgeld zahlen, auch in Grünwald verschätzte man sich. Schlager geht doch immer - also eine Folgein die Primetime gesetzt.Na gut, erst im Juli sendete der Grünwald-Sender das Format zuletzt in der Primetime und war mit 0,56 Millionen Zuschauern und 0,22 Millionen Umworbenen im Sinne von 2,8 und 5,7 Prozent an den Märkten recht ordentlich erfolgreich., sprich um Hard Rock bis Heavy Metal ging es damals. In der neuen Schlager-Folge von gestern verringerte sich das Interesse auf 0,5 Millionen Zuschauer im Gesamten und daher 2,5 Prozent. Durchaus ordentlich, doch die Zielgruppe fiel auch bei RTLZWEI durch. Nur 0,12 Millionen Werberelevanten schauten zu, der Marktanteil krachte auf 2,8 Prozent.