«Die Herzen von St. Pauli»: RTLup startet neue Doku-Soap

TV-News

Der Spartensender wandelt mit der neuen Reihe auf den Spuren von RTLZWEI und «Reeperbahn Privat! Das wahre Leben auf dem Kiez».

RTLup hat für den 13. Oktober den Start einer neuen Doku-Soap angekündigt, die stark an das RTLZWEI-Format «Reeperbahn Privat!» erinnert. In der sechsteiligen Reihestehen diejenigen im Mittelpunkt, für die die sündige Meile Hamburgs und der dazugehörige Stadtteil – anders als für die so vielen Touristen – Alltag ist. Immer donnerstags ab 22:00 Uhr zeigt der Spartensender eine neue Folge.Die Reihe begleitet „außergewöhnliche Frauen, die ihren Alltag zwischen Reeperbahn und Hafen verbringen“, wie es in der Ankündigung heißt. RTLup verspricht einen „Blick auf Hamburg und seine Bewohnerinnen, wie ihn der Zuschauer noch nie gesehen hat“.In Folge eins sind Birgitt und Andrea zu sehen, die Schiffe im Hafen betanken und dabei Seelentrösterinnen für die Schiffsführer sind. Micky Hensel betankt in ihrer Kiezkneipe Menschen. Doch ihre kranke Bulldogge Diva bereitet ihr Kummer. Und Julia sorgt mit ihrer mobilen Suppenküche dafür, dass die Bedürftigen St. Paulis warme Mahlzeiten, Kleidung und Zuspruch bekommen.