Pierre M. Krause geht wieder auf «Kurzstrecke»

TV-News

Der Komiker unterhält sich in dem SWR-Format unter anderem mit «Tatort»-Kommissarin Heike Makatsch, Paraathlet Mathias Mester und Schauspieler Samuel Koch.

Am kommenden Sonntag, 11. September, startet das SWR-Formatin eine neue Runde. Darin trifft der Moderator und Komiker Pierre M. Krause wieder verschieden Persönlichkeiten zum Plausch und begleitet sie durch ihren Alltag. In der ersten Folge der neuen Staffel begegnet er der Mainzer «Tatort»-Kommissarin Heike Makatsch, die beim gemeinsamen Spaziergang verrät, dass sie neuerdings Yoga-Lehrerin ist. Deshalb lädt sie Krause zur Yoga-Stunde.In weiteren Folgen sind geht Krause unter anderem mit Paraathlet Matthias Mester, der in diesem Jahr erfolgreich bei der RTL-Show «Let’s Dance» teilnahm, zum Speerwerfen. Außerdem trifft er sich mit Schauspieler Samuel Koch, Comedienne Tahnee, «heute-show»-Gesicht Lutz van der Horst und Moderator Kai Pflaume.Die erste Folge erscheint am Sonntag zunächst in der ARD Mediathek, am 15. September ist die Kurzstrecke mit Heike Makatsch auch auf dem YouTube-Kanal der Sendung abrufbar. Die weiteren Folgen erscheinen im September und Oktober. Bilder, Clips und Hintergründe gibt es zudem auf der SWR "Pierre M. Krause-Seite" auf Instagram.