«Save Me»: Herbig-Matten und Hardung übernehmen Hauptrollen in Amazon-Serie

TV-News

Harriet Herbig-Matten und Damian Hardung übernehmen die Hauptrollen in der UFA-Adaption des Bestseller-Trilogie „Maxton Hall“. Die Dreharbeiten für die Amazon-Serie sind gestartet.

UFA Fiction bekam im Juni den Zuschlag von Amazon, für den Streamingdienst Prime Video den ersten Teil der Romantrilogie „Maxton Hall“ der deutschen Autorin Mona Kasten als Serie unter dem Titel(Arbeitstitel) zu verfilmen. Nun sind die Dreharbeiten für das Projekt gestartet und mit ihnen hat die UFA den Cast bekannt gegeben. In den Hauptrollen spielen Harriet Herbig-Matten («Bibi & Tina – Die Serie») als Ruby und Damian Hardung («Club der roten Bänder») als James. Weitere Rollen übernehmen unter anderem Sonja Weißer als Lydia, Ben Felipe als Cyril, Fedja van Huêt als Mortimer und Runa Greiner als Ember.Unter der Regie von Martin Schreier («One Night Off») und Terek Roehlinger wird derzeit in Berlin, London, Oxford sowie auf Schloss Marienburg und Umgebung gedreht. Produzent ist Markus Brunnemann, Ausführende Produzentin ist Ceylan Yildirim und Valentin Debler ist Producer. Daphne Ferraro ist die Head-Autorin. Der Writers Room besteht aus Marc Schießer, Marlene Melchior, Zoe Hagen, Nina Rathke, Anna Schimrigk und Juliana Lima Dehne.„Mona Kastens bezaubernde Liebesgeschichte für Prime Video zu adaptieren ist eine aufregende Reise, die dank des Vertrauens von Philip Pratt und Petra Hengge und nicht zuletzt auch dank unseres tollen Teams vor und hinter der Kamera jeden Tag großen Spaß macht. Die große Fan-Gemeinde der Roman Trilogie signalisiert schon jetzt in den sozialen Medien mit wieviel Spannung die Adaption erwartet wird. Wir sind uns des Hypes um «Save Me» absolut bewusst und freuen uns, mit dem cineastischen Anspruch unserer beiden wunderbaren Regisseure, und den malerischen Motiven, die wir in Deutschland aber auch an Originalschauplätzen in London und Oxford gefunden haben, einen ganz besonderen Kosmos zu erschaffen, der nicht nur die Fans berühren wird“, erklärt Ceylan Yildirim.Im Zentrum von «Save Me» steht die ehrgeizige Stipendiatin Ruby Bell aus einfachen Verhältnissen, die auf dem elitären Maxton Hall Privatcollege einzig und allein auf ihren Lebenstraum hinarbeitet: das Studium an der Oxford University. Ihre sorgfältig geordnete Welt gerät jäh aus den Fugen, als sie unfreiwillig Zeugin eines brisanten Geheimnisses wird, das sie mitten ins Fadenkreuz des überprivilegierten und arroganten Schülers James Beaufort rückt. Der gutaussehende Erbe eines Modehauses versucht fortan, Rubys Schweigen zu erkaufen. Und obwohl die beiden aus unterschiedlichen Welten kommen, werden sie bald alles aufs Spiel setzen, um zusammen zu sein.