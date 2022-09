Laura Wontorra übernimmt einmalig «Riverboat»-Moderation

TV-News

An der Seite von Kim Fisher wird die RTL-Moderatorin David Fitzek bei den Berlin-Ausgaben des Talkformats ersetzen, der nach weniger als einem Jahr seinen Moderatorenposten räumte.

Der rbb hat eine Lösung für die Nachfolge von David Fitzek gefunden, der die Moderation der-Ausgaben kürzlich etwas überraschend nach zehn Monaten abgab. Dabei handelt sich allerdings nur um eine kurzfristige Lösung: So wird Laura Wontorra am kommenden Freitag, 9. September, an der Seite von Kim Fisher durch die Sendung führen. Wer die restlichen Sendungen aus Berlin zusammen mit Fisher moderieren wird, steht nicht fest. Bis Jahresende, wenn der rbb die Produktion vollständig an den MDR zurückgibt, werden wechselnde prominente Moderatoren im Einsatz sein.„Ich freue mich sehr auf mein Debüt als Moderatorin bei «Riverboat» Berlin. Bisher war ich nur als Talkgast dabei, daher ist es schön jetzt die andere Seite kennenzulernen. Zusammen mit Kim Fisher wird das großartig“, wird Laura Wontorra in einer Mitteilung des rbb zitiert. Wontorra ist überwiegend für die Sendergruppe von RTL Deutschland tätig. Für VOX steht sie bei «Grill den Henssler» vor der Kamera, bei RTL moderiert sie unter anderem «Ninja Warrior Germany».Am 9. September um 22:00 Uhr begrüßen die Moderatorinnen Moderatorin Ulla Kock am Brink, Schauspieler Max Schautzer, Moderatorin und Autorin Amelie Fried, Musiker Joey Kelly, Schauspielerin Cheryl Shepard, rbb-Moderator Ulli Zelle, Thilo Cablitz (Pressesprecher der Berliner Polizei) und Leichtathletin Claudine Vita als Gäste in der Sendung.