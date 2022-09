«Kelly Family» mit solidem Auftakt

Quotennews

Die erste Folge der RTLZWEI-Sendung holte 4,3 Prozent beim werberelevanten Publikum. Beim Gesamtpublikum lief es etwas besser.

Am Montag ging laut Sendungstitel die Reise der Kelly Family bei RTLZWEI weiter, was etwas seltsam anmutet, da die Kelly Family um die Geschwister Joey, Patricia, Jimmy, Kathy, Johnny und Paul in dieser Form noch gar keine Sendung bei RTLZWEI hatten. Der Sendungstitelbezog sich dabei weniger auf die RTLZWEI-Vergangenheit als auf die Geschichte der Familie an sich. In der Doku-Soap unternehmen die genannten Familienmitglieder einen Roadtrip zu den wichtigsten Stationen ihrer Karriere. In der ersten Folge führte sie ihr Weg nach Rom.Die Premiere der RTLZWEI-Doku-Soap verfolgten 0,80 Millionen Zuschauer ab drei Jahren. Der Marktanteil lag für RTLZWEI-Verhältnisse bei sehr guten 3,3 Prozent. In der Zielgruppe der 14- bis 49-jährigen Zuseher wurde eine Reichweite von 0,24 Millionen gemessen, sodass der Grünwalder Sender sich über solide 4,3 Prozent freuen darf. Damit lag man deutlich über dem Niveau der vergangenen beiden Wochen, als die Rankingshowlediglich bei mageren 3,4 und 2,5 Prozent landete.Im Anschluss war es dann aber vorbei mit den positiven Zahlen, denn RTLZWEI wiederholte zwei-Ausgaben. Die Zweitverwertungen vom vergangenen Mittwoch unterhielten ab 22:20 nur 0,33 und 0,28 Millionen Zuschauer, das Interesse der Zielgruppe sank auf 0,07 und 0,04 Millionen 14- bis 49-Jährige. In dieser Zuschauergruppe lag der Marktanteil bei sehr schlechten 1,9 und 1,8 Prozent. Insgesamt wurden mäßige 1,9 und ordentliche 2,9 Prozent ausgewiesen.